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Тюменским медикам с 1 февраля поднимут зарплату

Зарплата тюменских медиков: что изменится с 1 февраля?

24 ноября 2023, 02:18
Фото: Midjourney

Тюменским медикам с 1 февраля поднимут зарплату

У медиков Тюменской области вырастут зарплаты. Об этом стало известно из проекта распоряжения регионального департамента здравоохранения.

Нововведения вступят в силу 1 февраля 2024 года. В зависимости от квалификации работника, увеличение оклада составит более 61%.

Так, оклад санитарок вырастет с 8 500 до 14 280 рублей. У младшего фармацевта он составит 16 422 рубля, у медсестры — 19 159, у фельдшера — 20 528, у врача-стажера — 26 622, у участкового терапевта и педиатра — 34 018, а у анестезиолога-реаниматолога — 35 496.

К 2026 году средняя зарплата тюменцев вырастет до 86,5 тысяч рублей
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Оклады вырастут и у руководителей медучреждений. Оклад заведующих отделениями в стационарах нехирургического профиля составит 39 193 рубля, а заведующих хирургическими отделами — 41 412 рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени составили список самых высокооплачиваемых вакансий ноября. В него вошли мастер электромонтажных работ, менеджер по продажам и производитель работ.

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