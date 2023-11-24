Зарплата тюменских медиков: что изменится с 1 февраля?

Так, оклад санитарок вырастет с 8 500 до 14 280 рублей. У младшего фармацевта он составит 16 422 рубля, у медсестры — 19 159, у фельдшера — 20 528, у врача-стажера — 26 622, у участкового терапевта и педиатра — 34 018, а у анестезиолога-реаниматолога — 35 496.