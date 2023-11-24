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В Тюмени задержали юных мошенников, обманувших пожилых людей на 4 миллиона

«Ваш родственник виноват в ДТП». В Тюмени задержали юных телефонных мошенников

24 ноября 2023, 16:40
Фото: 1MI

В Тюмени задержали юных мошенников, обманувших пожилых людей на 4 миллиона

В Тюмени задержали телефонных мошенников, которые обманывали пожилых людей и заработали на этом 4 миллиона рублей. Об этом сообщили региональные полицейские. Пострадавших — уже 10.

Злоумышленники всегда работали по одной и той же схеме: звонили пожилым людям и сообщали им, что кто-то из их родственников стал виновником ДТП с пострадавшими. Представлялись либо правоохранителями, либо юристами. И предлагали решить вопрос, не доводя дело до суда — оплатить пострадавшим лечение. Для этого, конечно, требовалась крупная сумма.

После того, как доверчивые пенсионеры соглашались, за деньгами приезжал курьер — молодой человек или девушка.

После того, как в полицию с очень похожими историями обратились несколько человек, правоохранители поняли, что «работают» одни и те же мошенники.

После изучения камер видеонаблюдения и опроса свидетелей были задержаны житель Тюмени 2005 года рождения и его сестра, жительница Тюменского района, 2004 года рождения. Молодые люди признались, что нашли такую «работу» в интернете.

— Связавшись с лицом разметившим данную информацию они узнали, что нужно выполнять роль курьеров — ездить по указанным адресам, забирать крупные денежные суммы и переводить на указанные банковские счета. За услуги тюменцам разрешали оставить себе определенный процент. Молодые люди понимали, что участвуют в мошеннической схеме, однако это их не остановило. На данный момент установлена причастность подозреваемых к 10 преступным эпизодам, общая сумма ущерба составила около 4 миллионов рублей. Еще в трех случаях злоумышленники по различным причинам не смогли довести задуманное до конца, — рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на мошенничество» и «Мошенничество». Подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюменской области будут судить мошенников, укравших у пенсионеров больше полумиллиона рублей. На их уловки попались 4 человека.

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#Общество#Касается каждого#Мошенничество#Задержание#Мошенники#Инна Доровская
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