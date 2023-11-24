«Ваш родственник виноват в ДТП». В Тюмени задержали юных телефонных мошенников

Злоумышленники всегда работали по одной и той же схеме: звонили пожилым людям и сообщали им, что кто-то из их родственников стал виновником ДТП с пострадавшими. Представлялись либо правоохранителями, либо юристами. И предлагали решить вопрос, не доводя дело до суда — оплатить пострадавшим лечение. Для этого, конечно, требовалась крупная сумма.