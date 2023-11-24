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В Тюменской области резко похолодает до -18

В Тюменской области резко похолодает до -18

24 ноября 2023, 01:02
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в пятницу ожидаются похолодание, снег с дождем, южный ветер 6-11 м/с с порывами до 15 м/с, гололедные явления. В дневные часы температура воздуха составит -4….-9, в темное время суток столбики термометров опустятся до-13…-18.

В Тюмени 24 ноября в течение дня синоптики обещают небольшой снег, ветер юго-западный до 3,7 м/с. Утром термометры покажут -7…-9, к полудню температура воздуха опустится до -11. В ночные часы ожидается похолодание до -12…-15.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:37, закат в 16:11, продолжительность дня 7 часов 34 минуты.

В Тобольске в пятницу в течение дня метеорологи обещают осадки в виде снега, ветер южный с переходом на юго-западный до 2,7 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -5…-8, к вечеру столбик термометров опустятся до -9…-13.

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УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:32, закат в 15:53, продолжительность дня 7 часов 21 минута.

В Заводоуковске 24 ноября ожидается снег, юго-западный ветер в переходом на западный 1,3-3,5 м/с.В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -7…-9, к вечеру похолодает до -13…-15.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:41, закат в 16:10, продолжительность дня 7 часов 41 минута.

В Ялуторовске в пятницу, 24 ноября, метеорологи обещают небольшой снег, юго-западный ветер до 3,7-4,4 м/с, -8…-10 в утренние и дневные часы, до -11…-14 в темное время суток.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:31, закат в 16:10, продолжительность дня 7 часов 39 минут.

В Ишиме 24 ноября в течение дня будет идти снег, скорость ветра составит 2,7-4,3 м/с. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -5…-7, к ночи опустятся до -8…-11.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:15, закат в 16:01, продолжительность дня 7 часов 46 минут.

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