В Тюменской области резко похолодает до -18

В Тобольске в пятницу в течение дня метеорологи обещают осадки в виде снега, ветер южный с переходом на юго-западный до 2,7 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -5…-8, к вечеру столбик термометров опустятся до -9…-13.