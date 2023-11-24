В Тюменской области могут исчезнуть заграничные препараты для лечения рака

«Пикрэй» от швейцарской компании Novartis и «Абраксан» от американской BMS — являются одним из самых важных едва ли не самые важные при лечении рака молочной железы. При этом «Пикрэй» на данный момент не имеет аналогов. При этом является довольно дорогостоящим — стоимость 1 упаковки лекарственного средства составляет 300 тысяч рублей. «Абраксан» применяют, если не помог «Пикрэй» или при рецидивах заболевания.