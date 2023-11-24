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В Тюменской области могут исчезнуть заграничные препараты для лечения рака

В Тюменской области могут исчезнуть заграничные препараты для лечения рака

24 ноября 2023, 09:29
Фото: 1MI
Жители Тюменской области с диагнозом рак могут лишиться сразу двух заграничных препаратов — «Абраксан» и «Пикрэй». Лекарственные средства исключат из ОМС с 2024 года. В связи с чем регионам предстоит приобретать их за свой счет.

«Пикрэй» от швейцарской компании Novartis и «Абраксан» от американской BMS — являются одним из самых важных едва ли не самые важные при лечении рака молочной железы. При этом «Пикрэй» на данный момент не имеет аналогов. При этом является довольно дорогостоящим — стоимость 1 упаковки лекарственного средства составляет 300 тысяч рублей. «Абраксан» применяют, если не помог «Пикрэй» или при рецидивах заболевания.

«Если эти препараты станут недоступны, рак молочной железы лечить в России будет по сути лечить нечем. Для регионов, вероятнее всего, его закупка будет неподъемной», — посетовал доктор медицинских наук, онколог Максим Рыков.

По словам эксперта Всероссийского союза пациентов Алексея Федорова, тарифы на данные лекарственные средства формировались с учетом предельных цен, которые производители обязались зарегистрировать при включении лекарств в перечень жизненно важных, пишут «Новые Известия».

Фото: 1MI
«Имеются различные схемы лечения. И как раз „Абраксан“ и „Пикрэй“ вошли в „прочие схемы“, вследствие чего и были исключены из основных», — отметил Федоров.

Специалисты отмечают, что сложившаяся ситуация является типичным примером неразберихи в регулировании здравоохранения.

«В нашей медицине нет единой системы обеспечения. Зачастую данные клинико-статистических групп входят в противоречие с другими нормативными актами. Вот сейчас как закупать эти лекарства в регионах, если бюджет уже сформирован на 2024 год?», — отмечает руководитель Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

По его словам, в связи с возможным дефицитом препаратов от рака молочной железы, встает вопрос о возможности лечения распространенных онкозаболеваний в целом. Особенно это актуально сейчас, когда смертность от рака молочной железы в результате лечения этими двумя препаратами пошла вниз.

Отметим, в Тюменской области по итогам 2022 года было зарегистрировано 42 тысячи 465 жителей с диагнозом рак. При этом у большей части, 17%, выявлены злокачественные новообразования молочной железы, у 12,7% — кожи, у 8,9% — предстательной железы, у 6% — тела матки и почек.

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