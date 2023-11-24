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В Тюменской области браконьеры устроили ловушку для лося с приманкой из соли

В Тюменской области браконьеры устроили ловушку для лося с приманкой из соли

24 ноября 2023, 11:48
Фото: 1MI
В Казанском лесничестве обнаружена ловушка для лося. Браконьеры срубили несколько осин и обсыпали пни солью, которая служит приманкой для зверя, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.
Фото: телеграм-канал департамента лесного комплекса 72

Изловить лося злоумышленники планировали при помощи петли из металлических тросов, привязанных к дереву.

На ловушку наткнулся председатель охотобщества «Белая сопка» и сообщил о ней участковому лесничества Михаилу Гурьянову.

«На месте лесничий зафиксировал факт незаконной рубки деревьев общим объемом почти 5,5 кубометра. Ущерб лесам по его оценке составил более 14 тысяч рублей. Такой ущерб признается значительным и влечет уголовную ответственность», — отметили в ведомстве.

Участковый составил акт и передал его в департамент лесного комплекса. Виновникам в порче леса грозит штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или реальный срок до 5 лет — с полным возмещением ущерба.

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#Общество#Ирина Швецова#Браконьеры
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