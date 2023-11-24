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Новую дорожную развязку построят в Тюменской слободе

В Тюмени возведут новую дорожную развязку в районе Тюменская слобода

24 ноября 2023, 03:33
Фото: 1MI

Новую дорожную развязку построят в Тюменской слободе

В Тюменской области в 2024 году начнется строительство новой развязки. Дорожный объект возведут недалеко от деревни Дударева — в Тюменской слободе. Об этом рассказали в Главном управлении строительства области.

В настоящее ведется разработка проектной документации. Средства на работы по строительству заложены в бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Также на ближайшие годы в Тюменской области запланированы работы по реконструкции Салаирского тракта, трассы Тюмень — Каменка — гр. Свердловской области, строительству второго транспортного кольца от автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский до трассы Екатеринбург — Тюмень, обхода Тюмени с проездом на Воронинские горки, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2040 года автодорогу, которая соединит исторический центр города с районом Дома Обороны. Трасса пройдет через лог реки Тюменки.

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