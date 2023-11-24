В Тюмени возведут новую дорожную развязку в районе Тюменская слобода

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В настоящее ведется разработка проектной документации. Средства на работы по строительству заложены в бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.
Также на ближайшие годы в Тюменской области запланированы работы по реконструкции Салаирского тракта, трассы Тюмень — Каменка — гр. Свердловской области, строительству второго транспортного кольца от автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский до трассы Екатеринбург — Тюмень, обхода Тюмени с проездом на Воронинские горки, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2040 года автодорогу, которая соединит исторический центр города с районом Дома Обороны. Трасса пройдет через лог реки Тюменки.