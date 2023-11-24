В Тюмени возведут новую дорожную развязку в районе Тюменская слобода

Новую дорожную развязку построят в Тюменской слободе

В Тюменской области в 2024 году начнется строительство новой развязки. Дорожный объект возведут недалеко от деревни Дударева — в Тюменской слободе. Об этом рассказали в Главном управлении строительства области.