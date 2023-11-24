В Тюмени на Республики столкнулись два автобуса. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
По информации ГИБДД по Тюменской области, причиной ДТП стало нарушение дистанции. В результате происшествия травмы получили три пассажирки 32-х, 45-ти и 49-ти лет.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени в минувшую пятницу, 17 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легковушки. Травмы получили четыре пассажирки общественного транспорта.