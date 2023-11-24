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Три человека пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тюмени

В Тюмени на Республики столкнулись два автобуса. Есть пострадавшие

24 ноября 2023, 03:42
Фото: ГИБДД

Три человека пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тюмени

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием двух тюменских автобусов. Авария произошла накануне на улице Республики, 188.
Сюжет
ДТП

По информации ГИБДД по Тюменской области, причиной ДТП стало нарушение дистанции. В результате происшествия травмы получили три пассажирки 32-х, 45-ти и 49-ти лет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени в минувшую пятницу, 17 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легковушки. Травмы получили четыре пассажирки общественного транспорта.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Жертвы ДТП#Общественный транспорт#Автобус#Новости тюмени#Пассажиры#Безопасность на дорогах
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