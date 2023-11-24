В поселках Тюменской области появляются новые детские площадки и парки

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» в разных поселках региона появляются новые детские площадки, парки и скверы. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
С начала 2023 года новые места отдыха были обустроены в 9 муниципальных образованиях Тюменского, Ишимского, Упоровского и Сладковского районов.
Так, детские и спортивные площадки появились в селе Кулаково, поселке Боровский и деревне Новый Кавдык. Скверы и парки обустроили в поселке Заозерный и селе Ингалинское. В селе Лопазное и в деревне Короткова работы продолжаются.
Всего в этом году на реализацию проектов по благоустройству деревень и поселков выделили более 12 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что благоустройство парка в районе Комарово в Тюмени начнется в 2024 году. За разработку документации подрядчику заплатили 4.7 миллиона рублей.