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В поселках Тюменской области строят новые детские площадки

В поселках Тюменской области появляются новые детские площадки и парки

24 ноября 2023, 07:24
Фото: 1MI

В поселках Тюменской области строят новые детские площадки

С начала года новые пространства появились в четырех районах Тюменской области. На проведение работ выделили более 12 миллионов рублей.

Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» в разных поселках региона появляются новые детские площадки, парки и скверы. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

С начала 2023 года новые места отдыха были обустроены в 9 муниципальных образованиях Тюменского, Ишимского, Упоровского и Сладковского районов.

В Тюмени на благоустройство потратят более 1 миллиарда рублей
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Так, детские и спортивные площадки появились в селе Кулаково, поселке Боровский и деревне Новый Кавдык. Скверы и парки обустроили в поселке Заозерный и селе Ингалинское. В селе Лопазное и в деревне Короткова работы продолжаются.

Всего в этом году на реализацию проектов по благоустройству деревень и поселков выделили более 12 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что благоустройство парка в районе Комарово в Тюмени начнется в 2024 году. За разработку документации подрядчику заплатили 4.7 миллиона рублей.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Детские площадки#Благоустройство#Детская площадка#Деревни#Парк#Поселки#Села#Любовь Селезнева
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