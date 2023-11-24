В Подмосковье при поддержке губернатора Воробьева провели телемост с бойцами СВО

Для участия в телемосте собрались женщины из разных городов Московской области — Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Клина, Одинцова. Увидеться со своими сыновьями, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, прибыли и матери из Нахабина, Реутова, Апрелевки, а также Подольска, Коломны, Каширы. Одной из участниц онлайн-встречи стала Наталья Кульнева — мать бойца, который в декабре прошлого года погиб во время выполнения боевого задания. Сейчас Наталья является руководителем штаба Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире и регулярно отправляет письма однополчанам своего погибшего сына. Бойцы называют ее мамой полка. Они сказали, что хотят с ней познакомиться.