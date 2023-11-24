В Подмосковье при поддержке губернатора Воробьева провели телемост с бойцами СВО

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Телемост был организован накануне Дня матери, который в России в этом году будут отмечать 26 ноября.
Губернатор Андрей Воробьев присоединился к словам матерей участников СВО и выразил гордость за бойцов-героев, пишет riamo.ru.
Для участия в телемосте собрались женщины из разных городов Московской области — Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Клина, Одинцова. Увидеться со своими сыновьями, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, прибыли и матери из Нахабина, Реутова, Апрелевки, а также Подольска, Коломны, Каширы. Одной из участниц онлайн-встречи стала Наталья Кульнева — мать бойца, который в декабре прошлого года погиб во время выполнения боевого задания. Сейчас Наталья является руководителем штаба Комитета семей воинов Отечества (КСВО) в Кашире и регулярно отправляет письма однополчанам своего погибшего сына. Бойцы называют ее мамой полка. Они сказали, что хотят с ней познакомиться.
«Я ребятам писала, что мы обязательно встретимся под штандартами полка. И сегодня встретились и мамы, и наши защитники, которые находятся на передовой бок о бок», — сказала Наталья Кульнева.
Стоит отметить, что подобный телемост уже проводили. Это было в феврале, в преддверии Дня защитника Отечества. Прошлая онлайн-встреча проходила на базе Кантемировской дивизии. В этот раз ее организовали в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» в Красногорске.
Губернатор отметил, что регулярно посещает этот филиал, чтобы убедиться в реализации всех мероприятий, которые должны здесь проводиться по замыслу главы государства. Воробьев отметил наличие вопросов, касающихся выплат, связи, документов. Он обратил внимание, что работа фонда хорошо организована, и поблагодарил всех работников фонда «Защитники Отечества».
В телемосте приняла участие и председатель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она напомнила всем матерям, что фонд, созданный по инициативе президента РФ, всегда будет рядом. Его сотрудники готовы оказывать самую необходимую помощь, включая медицинское и социальное сопровождение, обучение, трудоустройство, переквалификацию, решение проблем бытового характера. Важно, чтобы подопечные фонда чувствовали поддержку со стороны государства и общества.
Ольга Ермакова, руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества», обратила внимание, что самый большой запрос от бойцов на сегодняшний день — на реабилитацию.
По словам Ермаковой, вернувшиеся из зоны спецоперации военнослужащие могут пройти полномасштабную реабилитацию в центре «Ясенки» при содействии сотрудников филиала фонда.