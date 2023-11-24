Упавшие цены на топливо не остановили рост цен в Тюменской области

По УрФО годовая инфляция в октябре увеличилась до 5,4%, но осталась ниже, чем в целом по России, где она составила 6,7%. По словам экспертов, основными причинами роста цен стали высокая потребительская активность при ограниченном предложении на отдельных непродовольственных рынках и рост стоимости товаров из-за увеличения издержек производителей.