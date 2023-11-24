Упавшие цены на топливо не остановили рост цен в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Самая высокая инфляция в округе в октябре зафиксирована в Челябинской и Сведловской областях — 6,6% и 6,5% соответственно, сообщили в пресс-службе Банка России.
По УрФО годовая инфляция в октябре увеличилась до 5,4%, но осталась ниже, чем в целом по России, где она составила 6,7%. По словам экспертов, основными причинами роста цен стали высокая потребительская активность при ограниченном предложении на отдельных непродовольственных рынках и рост стоимости товаров из-за увеличения издержек производителей.
Специалисты отмечают, что сдержать темпы роста цен позволили снизившиеся цены на топливо — за последний месяц в целом по УрФО топливо подешевело на 1,8%.
«Автомобильный бензин и дизельное топливо входят в потребительскую корзину для расчета инфляции. При этом цены на топливо значительно влияют на стоимость большинства товаров и услуг. Поэтому снижение цен на бензин позволило сдержать темпы роста на товары», — отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.
По прогнозу Банка России, в целом по России годовая инфляция к концу года достигнет 7–7,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год цены на продукты увеличились на 2,8%, на тарифы и услуги — на 5,4%. В топ самых подорожавших продуктов вошли сахар, мясо и яйца.