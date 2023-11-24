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Published Сегодня, 06:39

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Тюменцы рассказали из какого клуба проще всего уехать с девушкой.

Тюменцы рассказали из какого клуба проще всего уехать с девушкой

24 ноября 2023, 06:39
Фото: 1MI
Тюменцы рассказали из какого клуба проще всего уехать с девушкой.

Тюменцы рассказали из какого клуба проще всего уехать с девушкой

Традиционно в пятницу многие мужчины идут в клубы и бары, чтобы познакомиться там с прекрасными тюменками. Однако далеко не всегда дамы соглашаются на знакомство и продолжение вечера. Хотя есть один клуб, в котором, по словам горожан, девушки сговорчивее.

Не секрет, что у каждого злачного заведения в городе своя стилистика и целевая аудитория. А потому не каждый может зайти в случайным бар и познакомиться там с прекрасной девушкой. Однако тюменские мужчины сошлись во мнении, что одно из заведении города со значительно большей вероятность гарантирует знакомство с дамой.

«Это нынешний „Lухари“ или же бывший „Mr. Jager“, в простонародье „Егерь“. Название сменилось, а суть — нет. Туда пускают всех и в любой одежде, девушки часто танцуют там почти топлес и сами оказывают знаки внимания. Разумеется, это разовая истории, так как многие девушки туда за тем же самым и приходят», — рассказал тюменец Роман Лукин.

И с ним согласны многие мужчины, знающие это заведение, по былой славе. По мимо рассказов о том, что там даже в туалете может произойти интим, этот бар не единожды оказывался в центре различных скандалов. Там регулярно происходили драки и потасовки. А потому место пользуется дурной славой.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменок вынуждают работать в секс-индустрии. Многие сотрудницы стриптиз-клубов, вебкам-студий и интимных массажных салонов признаются, что мечтали совсем об иной карьере.

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