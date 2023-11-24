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Тюменцам напомнили о штрафах за вырубку елок

Тюменцам рассказали, как легально приобрести елку к Новому году

24 ноября 2023, 02:42
Фото: 1MI

Тюменцам напомнили о штрафах за вырубку елок

За срубленную в лесу новогоднюю елку может грозить штраф. На какую сумму можно попасть — рассказали в департаменте лесного хозяйства.

Обзавестись елкой к Новому году можно только на базарах. Об этом тюменцам напоминает региональный департамент лесного хозяйства.

По закону, единичная рубка новогодних хвойных деревьев запрещена. При этом, нельзя не только срубать елку, но и нарезать ветки.

За незаконную рубку гражданам грозит штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 200 до 300 тысяч рублей.

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Если сумма ущерба, нанесенного лесу, составляет более 5 тысяч рублей, то в данном случае предусмотрена уголовная ответственность.

В ведомстве также дополнили, что срубать елки юридические лица могут только на основании договоров, заключенных по результатам электронных торгов.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени живые елки подорожали на 20%. По словам предпринимателей, причиной роста цен стало увеличение транспортных расходов.

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#Общество#Лес#Тюменская область#Тюменцы#Штраф#Штрафы#Новый год#Елки#Елочный базар#Любовь Селезнева
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