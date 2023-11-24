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За переустановку Windows с тюменской пенсионерки потребовали 50 тысяч рублей

Тюменская пенсионерка едва не отдала за переустановку Windows 50 тысяч рублей

24 ноября 2023, 05:03
Фото: 1MI

За переустановку Windows с тюменской пенсионерки потребовали 50 тысяч рублей

Мастер внес в акт выполненных работ свыше десятка выдуманных пунктов. Шокированная ценником тюменка позвонила внуку.

Тюменская пенсионерка вызвала мастера по ремонту компьютеров, но тот потребовал с нее 50 тысяч рублей за переустановку Windows. Об этом «Ura.ru» рассказал 30-летний внук женщины.

«У бабушки начал притормаживать компьютер. Она увидела в почтовом ящике рекламное объявление. Там было написано, что пенсионерам предоставляется скидка на ремонт компьютеров. Плюс — бесплатная диагностика. Мастер приехал, сказал, что нужно переустановить Windows. При этом стоимость озвучивать не стал, а когда закончил работу — выкатил чек на 50 тысяч рублей. Она сразу позвонила мне, потому что таких денег у нее не было», — рассказывает мужчина.
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Он приехал к бабушке и ознакомился с чеком, в который, по его словам, мастер внес более десяти выдуманных пунктов: от подключения шлейфа жесткого диска до проверки на наличие вирусного ПО.

После этого тюменец прогнал мастера, обошлось без рукоприкладства и заявления в полицию.

Ранее «Наш Город» сообщал, что обманутая мошенниками тюменская пенсионерка поделилась своей бедой с Андреем Малаховым. Пожилая женщина из-за сомнительной сделки осталась без жилья и денег.

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