Тюменская пенсионерка едва не отдала за переустановку Windows 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Тюменская пенсионерка вызвала мастера по ремонту компьютеров, но тот потребовал с нее 50 тысяч рублей за переустановку Windows. Об этом «Ura.ru» рассказал 30-летний внук женщины.
«У бабушки начал притормаживать компьютер. Она увидела в почтовом ящике рекламное объявление. Там было написано, что пенсионерам предоставляется скидка на ремонт компьютеров. Плюс — бесплатная диагностика. Мастер приехал, сказал, что нужно переустановить Windows. При этом стоимость озвучивать не стал, а когда закончил работу — выкатил чек на 50 тысяч рублей. Она сразу позвонила мне, потому что таких денег у нее не было», — рассказывает мужчина.
Он приехал к бабушке и ознакомился с чеком, в который, по его словам, мастер внес более десяти выдуманных пунктов: от подключения шлейфа жесткого диска до проверки на наличие вирусного ПО.
После этого тюменец прогнал мастера, обошлось без рукоприкладства и заявления в полицию.
Ранее «Наш Город» сообщал, что обманутая мошенниками тюменская пенсионерка поделилась своей бедой с Андреем Малаховым. Пожилая женщина из-за сомнительной сделки осталась без жилья и денег.