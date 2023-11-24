Суд конфисковал у тюменца 2,5 млн рублей, которые он пытался перевезти за рубеж

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
«Установлено, что подсудимый в феврале 2023 года из-за аэропорта Рощина должен был отправиться в другую страну. При себе у него было незадекларированных 3 млн рублей, которые он пронес в зону „зеленого коридора“, тем самым незаконно переместил через таможенную границу наличные денежные средства в крупном размере», — пояснили в ведомстве.
Пассажир был остановлен сотрудниками таможенного контроля при его выходе на посадку.
На суде адвокат пытался доказать, что в действиях его подзащитного не было состава преступления. Тем не менее суд приговорил тюменца к 6 месяцам лишения свободы. Наличные средства — 2,5 млн рублей, с которыми был пойман подсудимый, конфискованы в доход государства.