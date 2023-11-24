nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Суд конфисковал у тюменца 2,5 млн рублей, которые он пытался перевезти за рубеж

Суд конфисковал у тюменца 2,5 млн рублей, которые он пытался перевезти за рубеж

24 ноября 2023, 12:18
Фото: Midjourney
В Тюмени осудили местного жителя за то, что он попытался вывезти за границу несколько миллионов рублей. Денежные средства он не задекларировал, что закон расценивает, как контрабанду наличных средств, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«Установлено, что подсудимый в феврале 2023 года из-за аэропорта Рощина должен был отправиться в другую страну. При себе у него было незадекларированных 3 млн рублей, которые он пронес в зону „зеленого коридора“, тем самым незаконно переместил через таможенную границу наличные денежные средства в крупном размере», — пояснили в ведомстве.

Пассажир был остановлен сотрудниками таможенного контроля при его выходе на посадку.

На суде адвокат пытался доказать, что в действиях его подзащитного не было состава преступления. Тем не менее суд приговорил тюменца к 6 месяцам лишения свободы. Наличные средства — 2,5 млн рублей, с которыми был пойман подсудимый, конфискованы в доход государства.

Читайте также:
В Тюменской области отмечается повышенный спрос на юаниВ Тюменской области браконьеры устроили ловушку для лося с приманкой из солиПраздничный кортеж с семей белых медведей проедет по всей Тюмени 30 ноября. СХЕМА
#Общество#Ирина Швецова#Валюта#Контрабанда
Подпишитесь
«Не могу даже захоронить»: тюменка ищет своего сына, признанного погибшим на СВО
Сегодня, 09:17
«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени
Сегодня, 06:23
«Пять дней пролежал в квартире»: подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86
Сегодня, 04:07
Тюменскую область накроет сильнейшая магнитная буря
Сегодня, 05:31
«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии
Сегодня, 05:09
«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО
Сегодня, 06:10