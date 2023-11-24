Суд конфисковал у тюменца 2,5 млн рублей, которые он пытался перевезти за рубеж

На суде адвокат пытался доказать, что в действиях его подзащитного не было состава преступления. Тем не менее суд приговорил тюменца к 6 месяцам лишения свободы. Наличные средства — 2,5 млн рублей, с которыми был пойман подсудимый, конфискованы в доход государства.