Разбили машину и скрылись. Странное ДТП произошло в тюменском дворе

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Тюмень», видна заснеженная парковка. Отечественный автомобиль, вокруг которого практически нет других автомобилей, резко начинает сдавать назад, набирает скорость и, не пытаясь тормозить, влетает в припаркованную напротив иномарку.