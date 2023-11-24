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Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

В Тюмени неизвестные попали в ДТП с припаркованным автомобилем

Разбили машину и скрылись. Странное ДТП произошло в тюменском дворе

24 ноября 2023, 15:42
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные попали в ДТП с припаркованным автомобилем

Необычное ДТП произошло во дворе дома по улице Республики, 204 неизвестные разбили припаркованный автомобиль и скрылись. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Сюжет
ДТП
Видео: ТГ-канал "Тюмень"

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Тюмень», видна заснеженная парковка. Отечественный автомобиль, вокруг которого практически нет других автомобилей, резко начинает сдавать назад, набирает скорость и, не пытаясь тормозить, влетает в припаркованную напротив иномарку.

Удар оказался настолько сильным, что у иномарки сработала сигнализация. Машина сильно отлетела назад относительно того места, где стояла.

Фото: ТГ-канал "Тюмень"

Кроме того, очевидцы поделились фото последствий странной аварии. На фотографии видно, что у иномарки сильно раскурочена вся передняя часть.

— Хозяин, видимо, не в курсе, машина пару дней так стоит, — написали авторы публикации.

Ранее «Наш город» рассказывал о столкновении двух автобусов. В ДТП пострадали три человека.

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#Видео#Происшествия#Тюмень#ДТП#Автомобилисты#Автомобили#Аварии#Парковка#Дворы#Иномарки#Инна Доровская
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