Разбили машину и скрылись. Странное ДТП произошло в тюменском дворе

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
На видео, опубликованном в телеграм-канале «Тюмень», видна заснеженная парковка. Отечественный автомобиль, вокруг которого практически нет других автомобилей, резко начинает сдавать назад, набирает скорость и, не пытаясь тормозить, влетает в припаркованную напротив иномарку.
Удар оказался настолько сильным, что у иномарки сработала сигнализация. Машина сильно отлетела назад относительно того места, где стояла.
Кроме того, очевидцы поделились фото последствий странной аварии. На фотографии видно, что у иномарки сильно раскурочена вся передняя часть.
— Хозяин, видимо, не в курсе, машина пару дней так стоит, — написали авторы публикации.
Ранее «Наш город» рассказывал о столкновении двух автобусов. В ДТП пострадали три человека.