Почти полмиллиарда: IT-ипотека становится все популярнее в Тюмени

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
IT-ипотека становится все популярнее у тюменских программистов: с начала года общая сумма выдачи таких кредитов составила почти 500 миллионов рублей. Рекордный объем выдачи был зафиксирован в сентябре: тогда IT-специалисты оформили в банке сделок на 117 миллионов.
В октябре же объем снизился до уровня августа, но все же был выше январских показателей. Самые дорогие квартиры программисты покупали в апреле и августе.
«В эти месяцы средний размер кредита доходил до 9 млн рублей. Минимальный чек ИТ-ипотеки был в феврале и составлял 3,8 млн рублей. С сентября и до сих пор тюменцы оформляют такие кредиты в среднем на 5,8 млн рублей. Эта сумма на 45% больше среднего размера обычной ипотеки и сопоставима с той, которую оформляют жители нашего региона на строительство собственного дома», — отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.
Несмотря на высокий спрос, доля IT-ипотеки в Тюменской области не такая большая. Это связано с характером самой программы и требованиями, предъявляемыми к заемщикам: обязательно должен быть определен уровень дохода, а компания-работодатель должна быть аккредитована в Минцифры РФ.
Ранее «Наш Город» сообщал, что большая часть дохода у тюменцев уходит на продукты и выплаты по ипотеке. Также в топ расходов попали коммунальные услуги, дети и уход за собой.