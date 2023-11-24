Почти полмиллиарда: IT-ипотека становится все популярнее в Тюмени

IT-ипотека становится все популярнее у тюменских программистов: с начала года общая сумма выдачи таких кредитов составила почти 500 миллионов рублей. Рекордный объем выдачи был зафиксирован в сентябре: тогда IT-специалисты оформили в банке сделок на 117 миллионов.