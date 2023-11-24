НСКВ и АВЦ представили сборник лучших практик корпоративного волонтерства

«Проект, реализованный Национальным советом по корпоративному волонтерству при поддержке Ассоциации волонтерских центров, поможет тем, кто готов развивать свои города и сообщества, найти для этого эффективные технологии и форматы, и практический материал, который может быть и методическим пособием, и руководством к действию, — отметил Артем Метелев, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы ДОБРО.РФ. — Работодатели, активно поддерживающие социально значимые проекты, на практике доказали, что корпоративное волонтерство — важный социальный институт. По данным Фонда „Общественное мнение“, 12% россиян уже участвуют в волонтерской деятельности на работе. Проводятся корпоративные донорские акции, экологические мероприятия по восстановлению леса и очистке берегов рек, реализуются шефские программы над ветеранами, обучающие программы для детей, расширяется спектр pro bono волонтерства в юридической, маркетинговой, финансовой и других профессиональных сферах».