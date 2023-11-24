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Тюменка продолжает искать сына, пропавшего на СВО и признанного погибшим

«Не могу даже захоронить»: тюменка ищет своего сына, признанного погибшим на СВО

24 ноября 2023, 09:17
Фото: 1MI

Тюменка продолжает искать сына, пропавшего на СВО и признанного погибшим

Сына Анжелики Толмачовой — Артема, официально признали погибшим. Матери вручили свидетельство о его смерти и Орден Мужества.

Боец перестал выходить на связь с близкими 23 февраля 2022 года. В тот день он звонил последний раз и сообщил, что его направили на учения в Курск, но он скоро вернется. Больше с ним связаться не удавалось.

Что случилось с бойцом — неизвестно, так как его тело до сих пор не найдено. Женщина намерена продолжать искать сына.

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«Вчера в администрации вручили Орден Мужества. Подходила к мэру, просила его помочь. Про Артема сказали: „Пропал без вести“. Его тело не нашли, обращения в ведомства не принесли никакого результата. Я намерена дальше продолжать поиски. Потому что сейчас я не могу его даже захоронить», — рассказывает Анжелика Толмачова «72.ru».

Уже больше полугода Минобороны считает бойца пропавшим без вести. Единственный свидетель сообщил, что Артем попал под обстрел, но выжил ли он тогда — неизвестно.

Ранее «Наш Город» сообщал, что десять тюменцев, принимавших участие в спецоперации, были посмертно награждены Орденами Мужества. Вчера награды передали семьям погибших.

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