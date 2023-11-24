«Не могу даже захоронить»: тюменка ищет своего сына, признанного погибшим на СВО

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Боец перестал выходить на связь с близкими 23 февраля 2022 года. В тот день он звонил последний раз и сообщил, что его направили на учения в Курск, но он скоро вернется. Больше с ним связаться не удавалось.
Что случилось с бойцом — неизвестно, так как его тело до сих пор не найдено. Женщина намерена продолжать искать сына.
«Вчера в администрации вручили Орден Мужества. Подходила к мэру, просила его помочь. Про Артема сказали: „Пропал без вести“. Его тело не нашли, обращения в ведомства не принесли никакого результата. Я намерена дальше продолжать поиски. Потому что сейчас я не могу его даже захоронить», — рассказывает Анжелика Толмачова «72.ru».
Уже больше полугода Минобороны считает бойца пропавшим без вести. Единственный свидетель сообщил, что Артем попал под обстрел, но выжил ли он тогда — неизвестно.
Ранее «Наш Город» сообщал, что десять тюменцев, принимавших участие в спецоперации, были посмертно награждены Орденами Мужества. Вчера награды передали семьям погибших.