«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени

Горожане могут проверить свои знания песен о Тюмени

О Тюмени издавна слагали стихи, к ним подбирали музыку и так рождались песни. На любом городском мероприятии можно услышать чудные песни, посвященные городу, а потому мы решили проверить, насколько хорошо вы их знаете.