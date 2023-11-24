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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Горожане могут проверить свои знания песен о Тюмени.

«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени

24 ноября 2023, 06:23
Фото: 1MI
Горожане могут проверить свои знания песен о Тюмени.

Горожане могут проверить свои знания песен о Тюмени

О Тюмени издавна слагали стихи, к ним подбирали музыку и так рождались песни. На любом городском мероприятии можно услышать чудные песни, посвященные городу, а потому мы решили проверить, насколько хорошо вы их знаете.
Знаете ли вы легендарные песни о Тюмени?

Вас ждет 10 заданий, в каждом из которых нужно продолжить строчку из известной песни о городе. Только чур не гуглить!

#Тесты#Алиса Вернер
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