«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени
24 ноября 2023, 06:23
Фото: 1MI
Горожане могут проверить свои знания песен о Тюмени.
Горожане могут проверить свои знания песен о Тюмени
О Тюмени издавна слагали стихи, к ним подбирали музыку и так рождались песни. На любом городском мероприятии можно услышать чудные песни, посвященные городу, а потому мы решили проверить, насколько хорошо вы их знаете.
Знаете ли вы легендарные песни о Тюмени?
Вас ждет 10 заданий, в каждом из которых нужно продолжить строчку из известной песни о городе. Только чур не гуглить!