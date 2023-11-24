Магнитные бури негативно сказались на работоспособности тюменцев

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Согласно полученным данным, 78% респондентов признались, что в ноябре 2023 года они почувствовали отрицательное воздействие погодных условий и магнитных бурь. Снижение работоспособности в неблагоприятные дни заметили у себя 62% опрошенных.
Также участники опроса рассказали, какие симптомы они ощущают в период магнитных бурь:
Напомним, с 25 ноября жителей Земли накроет очередная магнитная буря и продлится она три дня. Сила геоударов достигнет четырех баллов.