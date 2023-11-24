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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Магнитные бури негативно сказались на работоспособности тюменцев

Магнитные бури негативно сказались на работоспособности тюменцев

24 ноября 2023, 14:32
Фото: Midjourney
Магнитные бури вызвали недомогание у большинства россиян, в том числе среди жителей Тюменской области. Также влияние погоды негативно сказалось на работоспособности населения. К таким выводам пришли аналитики Авито Работы, проведя собственное исследование.

Согласно полученным данным, 78% респондентов признались, что в ноябре 2023 года они почувствовали отрицательное воздействие погодных условий и магнитных бурь. Снижение работоспособности в неблагоприятные дни заметили у себя 62% опрошенных.

Также участники опроса рассказали, какие симптомы они ощущают в период магнитных бурь:

  • головная боль — 64%,
  • усталость и апатия — 56%,
  • перепады давления — 43%,
  • проблемы со сном — 38%,
  • перепады настроения — 35%,
  • ломота в суставах — 30%,
  • головокружение — 27%,
  • рассеянность и забывчивость — 20%,
  • учащенное сердцебиение — 16%,
  • обострение хронических заболеваний — 12%.

Напомним, с 25 ноября жителей Земли накроет очередная магнитная буря и продлится она три дня. Сила геоударов достигнет четырех баллов.

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#Общество#Ирина Швецова#Магнитные бури#Магнитная буря
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