Либо штраф, либо — искать объезд. Негабаритные фуры поймают в Тюменской области

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Новое оборудование уже установили на 109 километре автодороги «Ялуторовск — Ярково». Пункт весогабаритного контроля — это целый автоматизированный комплекс, состоящий из камер видеонаблюдения и множества датчиков, в том числе, вмонтированных под асфальт. Региональные дорожники поделились и кадрами нового пункта.
Этот комплекс умеет автоматически измерять габариты большегрузов (ширину, длину и высоту), вычислять количество колес на оси и замерять межосевые расстояния. Система также взвесит фуру, когда та проедет через датчики. Дальше — анализ. Если вес или габариты транспорта превышают допустимые, пункт контроля сделает снимки и направит данные в надзорные органы.
Камеры на таких пунктах дают очень качественное изображение, фиксируют, в том числе, госномера. Так что штраф водителю большегруза с перевесом — обеспечен. Они, кстати, достигают полумиллиона рублей. А с соблюдением всех правил дальнобойщики, считают эксперты, ездят крайне редко. Ведь это просто невыгодно.
Отметим, что проезд фур с перевесом сильнее сказывается на состоянии дорожного покрытия. Асфальт быстрее изнашивается, увеличивается количество ям. Там, где трафик большегрузов выше, ремонтировать дороги приходится намного чаще.
— В Тюменской области стоит задача не только отремонтировать дороги, но и сохранить их в нормативном состоянии как можно дольше. Данный комплекс поможет до минимума сократить число автомобилей, двигающихся с превышением нормативов. Это снизит нагрузку на проезжую часть и повысит безопасность дорожного движения, — рассказал главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения Управления автомобильных дорог Тюменской области Тимур Зайнутдинов.
Правда, эксперты считают, что такие пункты лишь перераспределяют трафик. Водители, которые едут с перевесом, прекрасно об этом знают и будут просто искать варианты объезда автоматизированного оборудования. Если это возможно, страдать будет асфальт на параллельных дорогах.
Опыт использования пунктов весогабаритного контроля в других регионах уже есть, отмечают специалисты. Деньги, собранные в виде штрафов, чиновники, как правило, направляют на ремонт дорог. А водителям, которые ездят с перевесом и знают об этом, иногда предлагают легально избегать штрафов — оформлять разрешение на «негабаритные» поездки. Стоят такие намного дешевле. А деньги также идут в бюджет, в качестве компенсации за разрушенный асфальт.
Тюменские чиновники также отмечают, что в тестовом режиме пункты в нашем регионе будут работать на протяжении трех месяцев, до конца февраля 2024 года. За это время специалистам предстоит доработать систему, донастроить её и отследить корректность работы. И самое важное — штрафы в этот период никто не получит.
Ранее «Наш город» писал о том, какие дороги и мосты планируют отремонтировать в Тюменской области в следующем году.