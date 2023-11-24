Либо штраф, либо — искать объезд. Негабаритные фуры поймают в Тюменской области

Опыт использования пунктов весогабаритного контроля в других регионах уже есть, отмечают специалисты. Деньги, собранные в виде штрафов, чиновники, как правило, направляют на ремонт дорог. А водителям, которые ездят с перевесом и знают об этом, иногда предлагают легально избегать штрафов — оформлять разрешение на «негабаритные» поездки. Стоят такие намного дешевле. А деньги также идут в бюджет, в качестве компенсации за разрушенный асфальт.