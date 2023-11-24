nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Итоги дня в Тюмени: дорожают детсады, убийца-кирпич, карантин, похороны блогера

Итоги дня в Тюмени: дорожают детсады, убийца-кирпич, карантин, похороны блогера

24 ноября 2023, 16:27
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 24 ноября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Плата за детские сады в Тюменской области вырастет с Нового года

С 1 января 2024 года повысится ежемесячная плата за детские сады. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Так, с нового года за ребенка, посещающего круглосуточные группы, придется заплатить 4,3 тыс. рублей. В группах полного, продленного, сокращенного дня оплата с 3,2 тыс. вырастет до 3,9 тыс. рублей.

Максимальный размер стоимости места в группе кратковременного пребывания составит 1,6 тыс. рублей вместо 1,3 тыс. рублей в 2023 году.

Новые приключения для Туры. Тюменцам рассказали, зачем на реке возведут дамбу
Узнать подробнее

Тюменка продолжает искать своего сына, признанного погибшим на СВО

С февраля прошлого года Анжелика Толмачова пытается найти своего сына — Артема, который пропал в зоне СВО. Минобороны полгода назад признало тюменца пропавшим без вести. А накануне маме бойца вручили орден Мужества, которым ее сына наградили посмертно. Вместе с наградой женщине передали свидетельство о его смерти.

Однако Анжелика не намерена останавливать свои поиски, пока не получит хоть какие-то сведения о сыне.

«Про Артема сказали: „Пропал без вести“. Его тело не нашли, обращения в ведомства не принесли никакого результата. Я намерена дальше продолжать поиски. Потому что сейчас я не могу его даже захоронить», — говорит тюменка.
В Тюменской области могут исчезнуть заграничные препараты для лечения рака
Узнать подробнее

В Тюмени кирпич с фасада дома чуть не убил мать с ребенком

Инцидент случился в Тюмени у дома 92 на Демьяна Бедного. Выпавший кирпич с фасада здания едва не угодил в женщину с коляской, разбившись всего в нескольких сантиметрах от них.

По словам очевидцев и жителей дома, информацию о происшествии сразу же передали в УК, но никаких действий с ее стороны принято не было. Коммунальщики, в свою очередь, уверяют, что уже провели визуальное обследование дома и пригласили альпинистов, чтобы выяснить кирпич выпал сам или его скинули.

Как только новость об этом распространилась в СМИ и соцсетях, к делу подключился СКР. Ведомство проведет свою проверку.

Полпред Якушев высказал свое мнение про объединение Екатеринбурга с Тюменью
Узнать подробнее

В тюменских компаниях на карантин из-за ковида уходят целые отделы

В одном из госучреждений Тюмени из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин целый отдел. Сотрудников перевели на удаленку.

В целом по Тюменской области за неделю было выявлено более 1,4 тысячи случаев заражения COVID-19, из них 112 госпитализированы.

Шутка от тюменского губернатора Моора рассмешила весь зал на выставке «Россия»
Узнать подробнее

Тюменский блогер-дальнобойщик КАЛЯН86 пять дней пролежал мертвый в квартире

О смерти 37-летнего блогера-дальнобойщика Николая Николаева (КАЛЯН86) стало известно 21 ноября. Но оказалось, что тюменец умер несколькими днями раньше.

По словам друга блогера — Дмитрия Радостина, Николай последние несколько лет жил в Санкт-Петербурге. Друзья почувствовали, что с ним что-то случилось, когда он перестал отвечать на сообщения. Через три дня тишины жена Дмитрия приехала к дому блогера, ей никто не открыл, при этом свет в кухне горел. Она рассказала об этом мужу и тот уже вызвал участкового.

«У меня сразу внутри всё упало. Спустился на паркинг, там его машина стоит вся в пыли. Было принято решение вскрывать квартиру. Я пошел в полицейский участок, чтобы всё было, как положено», — рассказал Дмитрий.

По результатам экспертизы, Николай скончался за пять дней до обнаружения его тела. Причиной смерти стала сердечная недостаточность и кардиомиопатия.

Сегодня Тюмень простилась с Николаем Николаевым. Проводить в «последний рейс» Каляна86 пришли сотни людей.

Читайте также:
Тюменец выиграл в моментальной лотерее 5 миллионов рублей Тюменец выиграл в лотерее 5 миллионов рублей«На улице усмехается»: тюменка заплатит 10 тысяч рублей ребенку, которого она унизилаРазбили машину и скрылись. Странное ДТП произошло в тюменском дворе
#Ирина Швецова#Итоги дня#Итоги
Подпишитесь
«Не могу даже захоронить»: тюменка ищет своего сына, признанного погибшим на СВО
Сегодня, 09:17
«Музыка города»: лишь коренные жители знают эти легендарные песни о Тюмени
Сегодня, 06:23
«Пять дней пролежал в квартире»: подробности гибели тюменского блогера КАЛЯН86
Сегодня, 04:07
«Боль, грусть и злоба»: тюменец возмутился космическим ростом цен на продукты
Сегодня, 13:15
«Я хотела быть бухгалтером»: как тюменок вынуждают работать в секс-индустрии
Сегодня, 05:09
«Это не женская работа»: еще одну тюменку не пустили СВО
Сегодня, 06:10