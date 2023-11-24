Итоги дня в Тюмени: дорожают детсады, убийца-кирпич, карантин, похороны блогера

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
С 1 января 2024 года повысится ежемесячная плата за детские сады. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.
Так, с нового года за ребенка, посещающего круглосуточные группы, придется заплатить 4,3 тыс. рублей. В группах полного, продленного, сокращенного дня оплата с 3,2 тыс. вырастет до 3,9 тыс. рублей.
Максимальный размер стоимости места в группе кратковременного пребывания составит 1,6 тыс. рублей вместо 1,3 тыс. рублей в 2023 году.
С февраля прошлого года Анжелика Толмачова пытается найти своего сына — Артема, который пропал в зоне СВО. Минобороны полгода назад признало тюменца пропавшим без вести. А накануне маме бойца вручили орден Мужества, которым ее сына наградили посмертно. Вместе с наградой женщине передали свидетельство о его смерти.
Однако Анжелика не намерена останавливать свои поиски, пока не получит хоть какие-то сведения о сыне.
«Про Артема сказали: „Пропал без вести“. Его тело не нашли, обращения в ведомства не принесли никакого результата. Я намерена дальше продолжать поиски. Потому что сейчас я не могу его даже захоронить», — говорит тюменка.
Инцидент случился в Тюмени у дома 92 на Демьяна Бедного. Выпавший кирпич с фасада здания едва не угодил в женщину с коляской, разбившись всего в нескольких сантиметрах от них.
По словам очевидцев и жителей дома, информацию о происшествии сразу же передали в УК, но никаких действий с ее стороны принято не было. Коммунальщики, в свою очередь, уверяют, что уже провели визуальное обследование дома и пригласили альпинистов, чтобы выяснить кирпич выпал сам или его скинули.
Как только новость об этом распространилась в СМИ и соцсетях, к делу подключился СКР. Ведомство проведет свою проверку.
В одном из госучреждений Тюмени из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин целый отдел. Сотрудников перевели на удаленку.
В целом по Тюменской области за неделю было выявлено более 1,4 тысячи случаев заражения COVID-19, из них 112 госпитализированы.
О смерти 37-летнего блогера-дальнобойщика Николая Николаева (КАЛЯН86) стало известно 21 ноября. Но оказалось, что тюменец умер несколькими днями раньше.
По словам друга блогера — Дмитрия Радостина, Николай последние несколько лет жил в Санкт-Петербурге. Друзья почувствовали, что с ним что-то случилось, когда он перестал отвечать на сообщения. Через три дня тишины жена Дмитрия приехала к дому блогера, ей никто не открыл, при этом свет в кухне горел. Она рассказала об этом мужу и тот уже вызвал участкового.
«У меня сразу внутри всё упало. Спустился на паркинг, там его машина стоит вся в пыли. Было принято решение вскрывать квартиру. Я пошел в полицейский участок, чтобы всё было, как положено», — рассказал Дмитрий.
По результатам экспертизы, Николай скончался за пять дней до обнаружения его тела. Причиной смерти стала сердечная недостаточность и кардиомиопатия.
Сегодня Тюмень простилась с Николаем Николаевым. Проводить в «последний рейс» Каляна86 пришли сотни людей.