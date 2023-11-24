Итоги дня в Тюмени: дорожают детсады, убийца-кирпич, карантин, похороны блогера

По словам друга блогера — Дмитрия Радостина, Николай последние несколько лет жил в Санкт-Петербурге. Друзья почувствовали, что с ним что-то случилось, когда он перестал отвечать на сообщения. Через три дня тишины жена Дмитрия приехала к дому блогера, ей никто не открыл, при этом свет в кухне горел. Она рассказала об этом мужу и тот уже вызвал участкового.