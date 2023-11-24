Для расширения Салаирского тракта у тюменцев изымут более 100 участков

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Салаирский тракт планируют расширить до четырех полос. В связи с этим, власти изымут 119 земельных участков, расположенных вдоль дороги. Об этом стало известно из распоряжения Главного управления строительства Тюменской области.
В документе говорится, что работы будут проводиться в семь этапов: самый первый — строительство самой дороги, остальные шесть — реконструкция инженерных коммуникаций.
«Предусмотрено изъятие либо безвозмездная передача земельных участков после выполнения кадастровых работ по разделу земельных участков или раздела земельных участков с сохранением исходных земельных участков в измененных границах», — поясняется в распоряжении.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени начали изымать земельные участки под строительство трассы по улице Ставропольской на участке от Московского тракта до Интернациональной.