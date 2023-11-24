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У тюменцев изымут 119 участков для расширения Салаирского тракта

Для расширения Салаирского тракта у тюменцев изымут более 100 участков

24 ноября 2023, 06:58
Фото: 1MI

У тюменцев изымут 119 участков для расширения Салаирского тракта

В Тюменской области начаты работы по расширению Салаирского тракта. Изыматься будут те участки, что расположены вдоль дороги.

Салаирский тракт планируют расширить до четырех полос. В связи с этим, власти изымут 119 земельных участков, расположенных вдоль дороги. Об этом стало известно из распоряжения Главного управления строительства Тюменской области.

В документе говорится, что работы будут проводиться в семь этапов: самый первый — строительство самой дороги, остальные шесть — реконструкция инженерных коммуникаций.

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«Предусмотрено изъятие либо безвозмездная передача земельных участков после выполнения кадастровых работ по разделу земельных участков или раздела земельных участков с сохранением исходных земельных участков в измененных границах», — поясняется в распоряжении.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени начали изымать земельные участки под строительство трассы по улице Ставропольской на участке от Московского тракта до Интернациональной.

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#Общество#Строительство#Тюменская область#Дорога#Дороги#Земельные участки#Ремонт дорог#Строительство дорог#ГУС#Любовь Селезнева
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