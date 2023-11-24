«Боль, грусть и злоба»: тюменец возмутился космическим ростом цен на продукты

Люди друг другу и в соцестях продолжают жаловаться на подорожавшую жизнь, при этом в информационном поле и в отчетах чиновников — все хорошо. Санкции экономику не убили, наоборот в некоторых сферах она даже показывает хороший рост. МРОТ, пенсии повышаются, инфляция держится на уровне 7,5% — только вот, напоминает автор статьи, жизнь не обманешь, реальность показывает другие факты.