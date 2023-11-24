«Боль, грусть и злоба»: тюменец возмутился космическим ростом цен на продукты

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
И с каждой новой неделей жить становится всё дороже — пишет тюменский журналист Радик Енчу в своей статье для 72.RU.
«Росстат отчитывается об инфляции в 7%, власти повышают МРОТ и пенсии. Казалось бы, живи и радуйся. Но иногда реальность не схожа с тем, что написано на бумаге. Реальные располагаемые денежные доходы населения, что остаются на руках после обязательных выплат, не растут вот уже десять лет», — отмечает автор.
Погрузиться в экономику журналиста заставил поход в KFC, где всего за неделю цены в меню выросли на 10 рублей.
«Но за семь дней мои доходы не увеличились. Значит, мне приходится тратить больше на те же самые покупки, чем еще несколько суток назад», — сетует тюменец.
Он напомнил, что в начале осени Центробанк заметил, что россияне стали больше экономить, теперь они чаще покупают дешевую еду, упрощают ассортимент — вместо говядины — курица, но и она уже стала золотой.
«Попробуйте найти тушки в магазине дешевле 180 рублей. Сделать это практически невозможно. А почему выросли цены на курицу? Потому что говядина стала еще дороже, свинина тоже. А есть мясо хочется. Поэтому потребительский взор россиян пал на курицу. Это привело к росту спроса на продукт, следовательно, к повышению цен. То есть не от хорошей жизни мы пришли к этой точке», — отмечает журналист.
Люди друг другу и в соцестях продолжают жаловаться на подорожавшую жизнь, при этом в информационном поле и в отчетах чиновников — все хорошо. Санкции экономику не убили, наоборот в некоторых сферах она даже показывает хороший рост. МРОТ, пенсии повышаются, инфляция держится на уровне 7,5% — только вот, напоминает автор статьи, жизнь не обманешь, реальность показывает другие факты.
«Первый отказ от вещи, потому что не хватает „лишних“ 200–300 рублей; второй отказ, потому что еда подорожала и приходится брать более дешевую; то же самое и в остальных случаях. Всё это имеет накопительный эффект. А затем — боль, грусть и злоба. Одним словом — несчастье, к которому приходите постепенно и незаметно», — резюмирует Радик Енчу.