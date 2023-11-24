Александр Хуснулин стал новым главой Бердюжского района

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В Бердюжском районе Тюменской области избрали главу. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.
Им стал Александр Хуснулин. Решение было принято единогласно на заседании районной Думы. На место главы претендовали два кандидата: сам замглавы Юргинского района Александр Хуснулин и глава администрации Рямовского сельского поселения Елена Ерофеева.
«Депутаты поддержали кандидатуру Хуснулина. Ему предстоит приложить все силы для развития района. У Бердюжского района хорошие перспективы, работают сильные сельскохозяйственные предприятия, реализуются инвестиционные проекты», — отметил первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.
Александр Хуснулин окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию, после чего на протяжении 14 лет работал геодезистом, инженером и прорабом на предприятиях региона. С 2014 года приступил к работе в администрации Юргинского района.
Ранее «Наш Город» сообщал, что главу Тюмени Руслана Кухарука переизбрали на должность Сопредседателя ВАРМСУ. Голосование состоялось в рамках пятого съезда организации.