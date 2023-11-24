nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

В Бердюжском районе избрали главу

Александр Хуснулин стал новым главой Бердюжского района

24 ноября 2023, 03:13
Фото: 1MI

В Бердюжском районе избрали главу

На место главы претендовали два кандидата. Депутаты приняли решение единогласно.

В Бердюжском районе Тюменской области избрали главу. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Им стал Александр Хуснулин. Решение было принято единогласно на заседании районной Думы. На место главы претендовали два кандидата: сам замглавы Юргинского района Александр Хуснулин и глава администрации Рямовского сельского поселения Елена Ерофеева.

«Депутаты поддержали кандидатуру Хуснулина. Ему предстоит приложить все силы для развития района. У Бердюжского района хорошие перспективы, работают сильные сельскохозяйственные предприятия, реализуются инвестиционные проекты», — отметил первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.
Тюменского силовика отправили на должность в Ярославскую область
Узнать подробнее

Александр Хуснулин окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию, после чего на протяжении 14 лет работал геодезистом, инженером и прорабом на предприятиях региона. С 2014 года приступил к работе в администрации Юргинского района.

Ранее «Наш Город» сообщал, что главу Тюмени Руслана Кухарука переизбрали на должность Сопредседателя ВАРМСУ. Голосование состоялось в рамках пятого съезда организации.

Читайте также:
Стало известно, кого назначили председателем Омутинского районного судаВ Тюмени назначен новый руководитель департамента экономикиДля уволенной со скандалом жены директора тюменского театра открыли новую должность
#Общество#Тюменская область#Выборы#Кандидаты#Заседание совета#Бердюжский район#Глава района#Должность#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Где зеленый коридор?»: почему в Тюмени стало больше пробок и жалоб на светофоры
Вчера, 07:27
«Шуба или пуховик?»: стилист рассказал тюменцам, какую одежду выбрать на эту зиму
Вчера, 09:18
На помощь учителям: в тюменской школе за порядком теперь следят отцы учеников
Вчера, 02:17
ТОП-5 худших поликлиник Тюмени — народный антирейтинг
Вчера, 09:21
Из столовой в легенду: в Тюмени навсегда закрыли кафе-бар «На Рижской»
Вчера, 03:33
Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО
Вчера, 07:07