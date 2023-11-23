Вспышка гастроэнтерита случилась в детский садах в Тюменской области

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Заболевание выявили у воспитанников детских садов №30 и №40. В первом дошкольном учреждении диагноз поставили семи детям, во втором — пяти. Гастроэнтерит у всех протекал в острой форме, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Правда, связь диагноза с посещением детского сада санитарным врачам подтвердить не удалось. В учреждениях взяли пробы воды и воздуха, проверили дезинфицирующие средства, обследовали сотрудников, но, похоже, ничего не нашли. Причин, которые могли вызвать у детей острое инфекционное заболевание, в Роспотребнадзоре не назвали.
Ранее «Наш город» рассказывал об удачно проведенной тюменскими медиками операции о удалению кист маленькому пациенту. Несмотря на то, что случай достаточно тяжелый, выделить и удалить новообразования удалось через небольшие проколы в брюшной области, не задев при этом жизненно важные органы.