Вспышка гастроэнтерита случилась в детский садах в Тюменской области

Ранее «Наш город» рассказывал об удачно проведенной тюменскими медиками операции о удалению кист маленькому пациенту. Несмотря на то, что случай достаточно тяжелый, выделить и удалить новообразования удалось через небольшие проколы в брюшной области, не задев при этом жизненно важные органы.