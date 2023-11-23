nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:26

Published Сегодня, 19:26

Modified Сегодня, 19:28

Updated Сегодня, 19:28

Вспышка гастроэнтерита случилась в детский садах в Тюменской области

Вспышка гастроэнтерита случилась в детский садах в Тюменской области

23 ноября 2023, 19:26
Фото: 1MI
Воспитанники двух детских садиков в Тобольске Тюменской области массово заболели гастроэнтеритом. За неделю к медикам обратились 12 семей, у малышей в которых подтвердился диагноз.
Сюжет
Дети

Заболевание выявили у воспитанников детских садов №30 и №40. В первом дошкольном учреждении диагноз поставили семи детям, во втором — пяти. Гастроэнтерит у всех протекал в острой форме, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Правда, связь диагноза с посещением детского сада санитарным врачам подтвердить не удалось. В учреждениях взяли пробы воды и воздуха, проверили дезинфицирующие средства, обследовали сотрудников, но, похоже, ничего не нашли. Причин, которые могли вызвать у детей острое инфекционное заболевание, в Роспотребнадзоре не назвали.

Ранее «Наш город» рассказывал об удачно проведенной тюменскими медиками операции о удалению кист маленькому пациенту. Несмотря на то, что случай достаточно тяжелый, выделить и удалить новообразования удалось через небольшие проколы в брюшной области, не задев при этом жизненно важные органы.

Читайте также:
В Тюменской области за неделю COVID-19 заболели почти полторы тысячи человекТысячи тюменских детей оказались заражены червями-паразитами«Тяжело дышать и жить»: как тюменцы переносят ОРВИ, грипп и COVID-19
#Заболевания#Дети#Тюменская область#Здоровье#Детский сад#Роспотребнадзор#Вспышка#Заболеваемость#Инна Доровская
Подпишитесь
«Где зеленый коридор?»: почему в Тюмени стало больше пробок и жалоб на светофоры
Сегодня, 07:27
«Шуба или пуховик?»: стилист рассказал тюменцам, какую одежду выбрать на эту зиму
Сегодня, 09:18
На помощь учителям: в тюменской школе за порядком теперь следят отцы учеников
Сегодня, 02:17
ТОП-5 худших поликлиник Тюмени — народный антирейтинг
Сегодня, 09:21
Из столовой в легенду: в Тюмени навсегда закрыли кафе-бар «На Рижской»
Сегодня, 03:33
Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО
Сегодня, 07:07