Все профессии важны, но какие-то нужнее. В регионе спрогнозировали потребность кадров

Кроме того, чиновники составили рейтинг отраслей, в которых кадры наиболее востребованы. Первое место заняла сфера строительства — на неё приходится больше 15 процентов от общей потребности. Недалеко ушел транспорт — почти 14 процентов. На третьем месте — торговля — около 12 процентов.