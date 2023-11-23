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Тюменские эксперты спрогнозировали потребности в кадрах

Все профессии важны, но какие-то нужнее. В регионе спрогнозировали потребность кадров

23 ноября 2023, 10:23
Фото: 1MI

Тюменские эксперты спрогнозировали потребности в кадрах

Больше 20 тысяч сотрудников ежегодно будет требоваться тюменским работодателям. Такие данные приводит на основе собственных оценок департамент труда и занятости региона.

Кроме того, чиновники составили рейтинг отраслей, в которых кадры наиболее востребованы. Первое место заняла сфера строительства — на неё приходится больше 15 процентов от общей потребности. Недалеко ушел транспорт — почти 14 процентов. На третьем месте — торговля — около 12 процентов.

В топ-5 также попали обрабатывающие производства и сфера образования.

Востребованы во всех сферах не только специалисты с высшим образованием, но и квалифицированные рабочие со средне-специальным.

— Работа по составлению прогноза наиболее востребованных профессий в регионе будет продолжена совместно с деловым сообществом, — сообщили в региональном департаменте труда и занятости.

Кстати, несмотря на то, что строители в Тюменской области стали самыми востребованными работниками, именно они чаще других жалуются на нарушения их трудовых прав.

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#Общество#Тюмень#Образование#Работа#Рабочие#Работодатели#Профессии#Кадры#Инна Доровская
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