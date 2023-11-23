Все профессии важны, но какие-то нужнее. В регионе спрогнозировали потребность кадров

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Кроме того, чиновники составили рейтинг отраслей, в которых кадры наиболее востребованы. Первое место заняла сфера строительства — на неё приходится больше 15 процентов от общей потребности. Недалеко ушел транспорт — почти 14 процентов. На третьем месте — торговля — около 12 процентов.
В топ-5 также попали обрабатывающие производства и сфера образования.
Востребованы во всех сферах не только специалисты с высшим образованием, но и квалифицированные рабочие со средне-специальным.
— Работа по составлению прогноза наиболее востребованных профессий в регионе будет продолжена совместно с деловым сообществом, — сообщили в региональном департаменте труда и занятости.
Кстати, несмотря на то, что строители в Тюменской области стали самыми востребованными работниками, именно они чаще других жалуются на нарушения их трудовых прав.