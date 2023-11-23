Возможно отравление: мама погибшей в Тюмени 16-летней девушки рассказала о её смерти

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Женщина рассказала E1.RU, что Кристина после девятого класса поступила в тюменский многопрофильный колледж. Жила на съемной квартире, где и было обнаружено ее тело.
«Только в Тюмень приехала. Мы съездим на опознание, а потом решим, что будем дальше делать. Сказали, что причина смерти — химическое отравление. Чем именно — не знаю. Это ведь может быть что угодно. И лекарства какие-то, может, она не ту таблетку съела», — пояснила екатеринбурженка.
Мама Кристины утверждает, что девушка не употребляла запрещенные вещества. Вообще она было очень талантливой и творческой девочкой и школу закончила с хорошими отметками.
«Учиться она пошла на эколога. Но перестала посещать занятия, мне позвонила куратор, сказала, что ее вторую неделю нет. Тогда мы с Кристиной поговорили, я ее спросила: ты настроена на учебу? Она сказала: да. Это было во вторник, 14 ноября. Утром в среду я ей написала: ну что, ты поехала на учебу? И всё, она больше со мной на связь не выходила», — вспоминает женщина.
Так и не дозвонившись до дочери, она обратилась в полицию, а потом к поискам девушки подключись волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Ориентировки разместили в соцсетях, в СМИ, но никто на них не откликнулся.
По словам мамы погибшей, когда приехали на квартиру, где жила Кристина, хозяйка жилья не хотела открывать двери. Только 21 ноября тело девушки было обнаружено.
«Что там происходило, я сама не могу знать. Возможно, вскрыли квартиру», — отметила женщина.
Сейчас делом Кристины занимаются следователи. Чтобы установить точную причину ее смерти, будут проведены несколько экспертиз. Но по предварительной версии следователей, гибель девушки не связана с криминалом.