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Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Из-а птичьего гриппа Гонконг отказался от поставок тюменской курятины

Ведутся переговоры: Гонконг запретил ввозить курятину из Тюмени

23 ноября 2023, 06:12
Фото: Midjourney

Из-а птичьего гриппа Гонконг отказался от поставок тюменской курятины

Гонконг ограничил поставки тюменской курятины из-за птичьего гриппа. Карантин был введен осенью 2021 года и отменен в феврале 2022 года.

Гонконг отказался от поставок тюменской курятины. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

В ведомстве уточнили, что Гонконг ввел ограничения из-за вспышки птичьего гриппа, которую в 2020–2023 годах зафиксировали в 24 регионах России, в том числе и в Тюменской области.

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На сегодняшний день у Тюменской области установлен статус «Благополучный регион». В связи с этим, сейчас ведутся переговоры по снятию запрета.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Китае на 254 процента вырос спрос на тюменское масло. Ранее оно экспортировалось в европейские страны.

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#Экономика#Тюменская область#Мясо#Импорт#Экспорт#Переговоры#Мясные продукты#Поставки#Любовь Селезнева
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