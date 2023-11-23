Ведутся переговоры: Гонконг запретил ввозить курятину из Тюмени

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Гонконг отказался от поставок тюменской курятины. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
В ведомстве уточнили, что Гонконг ввел ограничения из-за вспышки птичьего гриппа, которую в 2020–2023 годах зафиксировали в 24 регионах России, в том числе и в Тюменской области.
На сегодняшний день у Тюменской области установлен статус «Благополучный регион». В связи с этим, сейчас ведутся переговоры по снятию запрета.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Китае на 254 процента вырос спрос на тюменское масло. Ранее оно экспортировалось в европейские страны.