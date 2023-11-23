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В зоне СВО погиб 22-летний радиотелефонист из Тюменской области

В зоне СВО погиб 22-летний радиотелефонист из Тюменской области

23 ноября 2023, 20:05
Фото: 1MI
Навсегда 22. В зоне СВО погиб житель Ялуторовска Станислав Козырев. Как сообщили в городской администрации, молодой человек скончался 8 ноября. Через 2 дня ему должно было исполниться 23 года.

У Станислава остались жена и маленький сын.

Срочную службу он проходил на Дальнем Востоке, домой вернулся в звании ефрейтора. На СВО отправился по собственному желанию — подал документы в спецподразделение «Тобол». Служил радиотелефонистом, отвечал за связь. Основным своим обязанностям — в относительно безопасном блиндаже — он обучил двух сослуживцев, а сам выполнял дополнительные.

— Четыре-пять раз в месяц пешком, под обстрелами десятки километров он проходил один, для того чтобы принести все необходимое для солдат и отправить весточку для родных в общий чат. Его сообщения «в роте все спокойно» всегда ждали десятки семей, — рассказали в администрации Ялуторовска.

8 ноября Станислав и его сослуживец отправились на точку боепитания. Пройти нужно было мимо минного поля. Когда бойцы оказались рядом, начался обстрел и снаряды детонировали.

Житель Ялуторовска мог стать командиром — отучиться и получить должность ему уже предложили, но ответить Станислав не успел.

В администрации также рассказали, что боец рос в многодетной семье. Всегда помогал в воспитании младшего брата и сестер-близняшек.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб молодой лейтенант из Тюменской области. На СВО он отправился в 2022 году.

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#Тюменская область#Погибшие#Ялуторовск#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Инна Доровская
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