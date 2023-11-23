В зоне СВО погиб 22-летний радиотелефонист из Тюменской области

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
У Станислава остались жена и маленький сын.
Срочную службу он проходил на Дальнем Востоке, домой вернулся в звании ефрейтора. На СВО отправился по собственному желанию — подал документы в спецподразделение «Тобол». Служил радиотелефонистом, отвечал за связь. Основным своим обязанностям — в относительно безопасном блиндаже — он обучил двух сослуживцев, а сам выполнял дополнительные.
— Четыре-пять раз в месяц пешком, под обстрелами десятки километров он проходил один, для того чтобы принести все необходимое для солдат и отправить весточку для родных в общий чат. Его сообщения «в роте все спокойно» всегда ждали десятки семей, — рассказали в администрации Ялуторовска.
8 ноября Станислав и его сослуживец отправились на точку боепитания. Пройти нужно было мимо минного поля. Когда бойцы оказались рядом, начался обстрел и снаряды детонировали.
Житель Ялуторовска мог стать командиром — отучиться и получить должность ему уже предложили, но ответить Станислав не успел.
В администрации также рассказали, что боец рос в многодетной семье. Всегда помогал в воспитании младшего брата и сестер-близняшек.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб молодой лейтенант из Тюменской области. На СВО он отправился в 2022 году.