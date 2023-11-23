В зоне СВО погиб 22-летний радиотелефонист из Тюменской области

— Четыре-пять раз в месяц пешком, под обстрелами десятки километров он проходил один, для того чтобы принести все необходимое для солдат и отправить весточку для родных в общий чат. Его сообщения «в роте все спокойно» всегда ждали десятки семей, — рассказали в администрации Ялуторовска.