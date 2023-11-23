В Тюменской области осудят пилота самолёта-амфибии за жесткую посадку на озеро

Кроме того, что в крушении пострадали оба родственника, ущерб в сумме 5,5 млн рублей был причинен владельцу самолета. Часть средств обвиняемый уже возместил. Оставшуюся сумму с него могут взыскать по решению суда. Пока на имущество пилота наложен арест.