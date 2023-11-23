В Тюменской области осудят пилота самолёта-амфибии за жесткую посадку на озеро

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Происшествие случилось в мае прошлого года. Легкомоторным самолетом управлял командир воздушного судна, 1966 года рождения.
«Обвиняемый в нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта на самолёте-амфибии СК-12 „Орион“ вместе с родственником совершил незарегистрированный полет на территории Тюменской области. В ходе полета пилот допустил ряд нарушений, которые привели к падению воздушного судна в озеро Мергень в Ишимском районе», — напомнили в ведомстве.
Кроме того, что в крушении пострадали оба родственника, ущерб в сумме 5,5 млн рублей был причинен владельцу самолета. Часть средств обвиняемый уже возместил. Оставшуюся сумму с него могут взыскать по решению суда. Пока на имущество пилота наложен арест.
Дело о крушении амфибии рассмотрит Ишимский районный суд.