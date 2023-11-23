«В подвале обнаружил череп». Как выживают люди в бывшем общежитии аэропорта «Рощино»

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Именно так и получилось с общежитием на Харьковской, 52 «а». Напомним, в марте 2015 года в этой пятиэтажке рухнул угол торцевой стены. До этого жильцы несколько лет добивались от властей решения проблем, но услышаны не были. После трагедии городские чиновники, наконец, задумались о дальнейшей судьбе проблемного объекта. В итоге, дом расселили и снесли.
А следом за ним озадачились и соседними — аналогичной планировки. Таким образом, была проведена строительная экспертиза ещё по двум адресам: Харьковская, 52 «б» и Харьковская, 60. Результат оказался неутешительным: оба здания представляют опасность для людей и капитальному ремонту не подлежат. Дальнейший сценарий логичен: расселение и снос. Поэтому сегодня такого адреса, как Харьковская, 52 «б» тоже не существует.
Практически расселён дом на Харьковской, 60. Как только он будет полностью освобождён от собственников, этот адрес тоже исчезнет с карты города. И если с домом 52 «б» всё понятно — инициатива исследования принадлежала администрации города — то с последним домом всё не так. Собственники комнат добивались от управляющей компании принятия мер, в результате чего она и заказала проведение соответствующей экспертизы.
Однако в бывшем общежитии аэропорта «Рощино» на улице Олега Антонова, 6, корпус 2, переживающем аналогичные беды, прогрессом и не пахнет. Старая пятиэтажка насквозь прогнила, но аварийной её не признают. В конце 2019 года по этому адресу была проведена строительная экспертиза.
В результате было установлено, что плиты в доме насквозь мокрые и промёрзшие, арматура повреждена коррозией, система канализации гнилая, система вентиляции неработоспособна, поэтому внутренние стены здания теперь состоят сплошь из плесени.
Согласно выводам экспертов ООО «Геофонд+», которые проводили исследование дома, он находится в ограниченно-работоспособном состоянии при наличии локальных аварийных участков. На некоторые слабые места указано прямо: если не усилить конструкцию, то возможно обрушение (что уже принципиально указывает на аварийность строения). Специалистами даны рекомендации по обеспечению нормальной эксплуатации здания, которые насчитывают в общей сложности 23 пункта. При таком положении вещей возможны два варианта исхода: либо капитальный ремонт, либо снос.
В данном случае администрация города, на правах владельца большей части жилплощади в этом доме, выбрала капитальный ремонт вместо сноса. С этим категорически не согласны немногочисленные собственники комнат: они уверены в том, что проведение капремонта не даст результата и что это — пустая трата бюджетных денег. Кроме того, они испытывают сильный дискомфорт из-за того, что сроки проведения капремонта уже давно истекли, а конца работам до сих пор не видно.
Согласно паспорту объекта, размещённому на фасаде общежития, срок проведения работ — с 1 марта 2022 по 1 августа 2023 года. Картина в доме такая, будто подрядчик приступил к работам не полтора года назад, а на прошлой неделе.
Несмотря на проведение этих работ, жильцы продолжают жаловаться на систематические потопы. По их словам, регулярно затапливается умывальная комната на втором этаже, поэтому там всегда стоит ведро для сбора воды.
Канализация как не работала, так и не работает, о чём свидетельствует невыносимая вонь, которая распространяется по всему первому этажу. Кроме того, местные жители рассказывают, что несколько недель назад рабочий, который производил уборку в подвале, обнаружил там человеческий череп. Очевидно, здание настолько запущено, что даже подвал не закрыт в течение многих лет. Иначе как бы там оказалась голова?
В доме холодно и сыро. Совершенно ясно, что проживать в нём, как минимум, некомфортно и небезопасно для здоровья.
Сложившуюся ситуацию комментирует Пётр Иванов, социолог города из бюро исследований «Гражданская инженерия».
«Старые общежития в городе — это большая проблема, у которой нет однозначного решения. Этот формат жилья создавался как временное решение для стремительно индустриализирующихся городов, однако с распадом СССР стал для их жителей постоянным жильём. Не имея другой жилплощади, они вынуждены жить в этих общежитиях, при этом шансы на улучшение жилищных условий невысоки, поскольку стоимость комнат несравнима со стоимостью квартиры».
Вопрос социальных обязательств СССР Пётр Иванов считает открытым. По его мнению, проблема лежит в политической плоскости: если мы считаем себя социальным государством, то эти общежития, безусловно, должны либо ремонтироваться, капитально и на совесть, либо быть снесены. А люди, проживающие в них — расселены в новое жильё, отвечающее современным реалиям.
«К сожалению, в российской практике городской политики выбор не всегда делается в сторону идеи социальной ответственности государства за судьбу горожан, что приводит к политике снижения издержек. И вместо решения проблемы она маскируется, например, косметическим ремонтом или ложными обещаниями вместо реальных действий», — заключил специалист.
Согласно материалам федеральных СМИ, основным вариантом решения проблемы аварийного жилья в наши дни является комплексное развитие территорий (КРТ). Государство объявляет аукцион, на него заявляются застройщики, определяется победитель, который и будет сносить непригодное для проживания жильё. В этом случае собственники получают денежную компенсацию, а наниматели (то-есть, те, кто не приватизировал жилплощадь) — равноценные по площади квартиры.
Реализовывается КРТ и в Тюмени. Например, в районе ДОК «Красный Октябрь», по данным сервиса 2Gis, строятся аж шесть жилых комплексов! Кроме этого района планируется реновировать старую Лесобазу неподалёку от тюменского элеватора, а также в районе Московского и Салаирского тракта и на улице Клары Цеткин.
Очевидно, что подобное решение было бы на руку и гражданам, проживающим близ аэропорта «Рощино», и администрации города: первые перестанут мучиться в давно отживших свой век домах, а властям не придётся тратить на ремонт этой рухляди миллионы бюджетных денег.
Но данных о подобных планах в открытых источниках нет, поэтому мы направили запрос в департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. Ответ ожидается.