«В подвале обнаружил череп». Как выживают люди в бывшем общежитии аэропорта «Рощино»

В данном случае администрация города, на правах владельца большей части жилплощади в этом доме, выбрала капитальный ремонт вместо сноса. С этим категорически не согласны немногочисленные собственники комнат: они уверены в том, что проведение капремонта не даст результата и что это — пустая трата бюджетных денег. Кроме того, они испытывают сильный дискомфорт из-за того, что сроки проведения капремонта уже давно истекли, а конца работам до сих пор не видно.