Тюменцы стали в 2,5 раза чаще ездить в Красноярский край

Цифровая экосистема МТС с помощью Big Data изучила путешествия туристов в регионы Сибирского ФО в 2023 году. Самый быстрый прирост турпотока с начала года продемонстрировал Красноярский край, а количество поездок тюменцев в город на Енисее увеличилось с прошлого года почти в 2,5 раза.

По данным аналитиков, помимо природных достопримечательностей, памятников истории и архитектуры в Красноярске путешественников особенно привлекает местная сибирская кухня. Чтобы сделать отдых туристов в регионе еще более интересным и запоминающимся, МТС запустила первый гастрономический цифровой путеводитель. Онлайн-гид расскажет о продуктах и блюдах, составляющих основу современной аутентичной кухни Сибири. Цифровой путеводитель также порекомендует самые вкусные сувениры, которые можно привезти из Красноярска, научит выбирать местные продукты на рынке и поможет сориентироваться в меню настоящих сибирских завтраков и местного стритфуда. В путеводителе можно найти рекомендации блюд, которые можно попробовать для погружения в современную сибирскую кухню. Шеф-повара Красноярских ресторанов поделились рецептами своих фирменных блюд — тартара из говядины и икрой из белых грибов и карпаччо из оленины с ягодным соусом. Фото: МТС Отметим, в Тюменской области для гостей Тобольска совсем недавно тоже запустили цифровой гид, в котором есть информация о местных достопримечательностях, музеях, ресторанах с авторской и старосибирской кухней. Для нас важно сделать поездки туристов комфортными, куда бы они не отправились в командировку или в личных целях, — отметила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.