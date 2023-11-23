nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Тюменские общественники создали петицию с требованием признать старость болезнью

Тюменские общественники создали петицию с требованием признать старость болезнью

23 ноября 2023, 16:09
Фото: Midjourney
Общественники, представители медицины и науки из Тюмени основали фонд «Наука за продление жизни». Первоочередная задача организации — законодательно признать старость социально значимой болезнью, как, к примеру, туберкулез или рак.

Авторы инициативы уверены, что современная наука уже сейчас имеет возможности продлить жизнь людей, пишет NEFT. Это значит — верхняя планка трудоспособного возраста станет выше, что в свою очередь, поможет в решении демографических проблем. Изменить законодательный статус старения фонд планирует к 2025 году.

«Чтобы включить старость в перечень социально-значимых болезней, организаторы создали петицию на своем сайте. Они сообщают, что по прогнозам к 2050 году в России неработающих из-за старости станет больше, чем работающих. Это объясняется в том числе низкой рождаемостью. Авторы инициативы подошли к решению проблемы с противоположной стороны и считают, что в случае успеха такого неприятного прогноза можно будет избежать», — поясняет издание.

Также фонд работает над созданием компьютерной игры про старение, которая будет рассказывать про этапы старения и как можно его замедлить.

Читайте также:
Погибший на СВО тюменский страйкболист Александр Дергачев награжден Орденом мужестваВ час пик центр Тюмени сковали огромные пробкиЕжемесячный заработок таксистов в Тюменской области вырос до 120 тысяч рублей
#Общество#Ирина Швецова
Подпишитесь
«Где зеленый коридор?»: почему в Тюмени стало больше пробок и жалоб на светофоры
Сегодня, 07:27
«Шуба или пуховик?»: стилист рассказал тюменцам, какую одежду выбрать на эту зиму
Сегодня, 09:18
На помощь учителям: в тюменской школе за порядком теперь следят отцы учеников
Сегодня, 02:17
ТОП-5 худших поликлиник Тюмени — народный антирейтинг
Сегодня, 09:21
Из столовой в легенду: в Тюмени навсегда закрыли кафе-бар «На Рижской»
Сегодня, 03:33
Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО
Сегодня, 07:07