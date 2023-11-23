Тюменские общественники создали петицию с требованием признать старость болезнью

Авторы инициативы уверены, что современная наука уже сейчас имеет возможности продлить жизнь людей, пишет NEFT. Это значит — верхняя планка трудоспособного возраста станет выше, что в свою очередь, поможет в решении демографических проблем. Изменить законодательный статус старения фонд планирует к 2025 году.