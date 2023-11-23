Тюменские общественники создали петицию с требованием признать старость болезнью

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Авторы инициативы уверены, что современная наука уже сейчас имеет возможности продлить жизнь людей, пишет NEFT. Это значит — верхняя планка трудоспособного возраста станет выше, что в свою очередь, поможет в решении демографических проблем. Изменить законодательный статус старения фонд планирует к 2025 году.
«Чтобы включить старость в перечень социально-значимых болезней, организаторы создали петицию на своем сайте. Они сообщают, что по прогнозам к 2050 году в России неработающих из-за старости станет больше, чем работающих. Это объясняется в том числе низкой рождаемостью. Авторы инициативы подошли к решению проблемы с противоположной стороны и считают, что в случае успеха такого неприятного прогноза можно будет избежать», — поясняет издание.
Также фонд работает над созданием компьютерной игры про старение, которая будет рассказывать про этапы старения и как можно его замедлить.