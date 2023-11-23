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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В тюменских отелях почти не осталось свободных номеров

Тюменские гостиницы переполнены на новогодние праздники

23 ноября 2023, 04:28
Фото: 1MI

В тюменских отелях почти не осталось свободных номеров

В большинстве отелей в Тюмени почти не осталось свободных номеров. Представители гостиничной сферы рассказали, как сейчас обстоят дела с бронированием.

В тюменских гостиницах почти закончились свободные номера на новогодние каникулы. При этом, стоимость проживания в некоторых отелях выросла в разы. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на представителей гостиничной сферы.

«В нашем отеле номер можно будет забронировать от двух суток. На данный момент большая часть мест уже занята», — сообщили в отеле «Лето-Лето». Там стоимость проживания выросла в два раза.
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В отеле «Спасская» остался всего один номер бизнес-класса, стандартные номера забронировали уже давно.

В отеле «Ремезов» свободные номера появятся только после 5 января, а в гостинице «Восток» остались только одноместные номера, питание в которых не предусмотрено.

Ранее «Наш Город» сообщал, что базы отдыха в тюменской области подняли цены на новогодние праздники. В некоторых из них стоимость аренды выросла до 50 тысяч.

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