Тюменские гостиницы переполнены на новогодние праздники

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В тюменских гостиницах почти закончились свободные номера на новогодние каникулы. При этом, стоимость проживания в некоторых отелях выросла в разы. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на представителей гостиничной сферы.
«В нашем отеле номер можно будет забронировать от двух суток. На данный момент большая часть мест уже занята», — сообщили в отеле «Лето-Лето». Там стоимость проживания выросла в два раза.
В отеле «Спасская» остался всего один номер бизнес-класса, стандартные номера забронировали уже давно.
В отеле «Ремезов» свободные номера появятся только после 5 января, а в гостинице «Восток» остались только одноместные номера, питание в которых не предусмотрено.
Ранее «Наш Город» сообщал, что базы отдыха в тюменской области подняли цены на новогодние праздники. В некоторых из них стоимость аренды выросла до 50 тысяч.