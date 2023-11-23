nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Тюменская «Страна Девелопмент» признана надежным застройщиком России

Тюменская «Страна Девелопмент» признана надежным застройщиком России

23 ноября 2023, 07:24
Фото: «Страна Девелопмент»
Реклама. ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД» . erid: LjN8K523n
Федеральная строительная компания «Страна Девелопмент» получила высокую награду — Золотой Знак «Надежный застройщик России — 2023». Она вручается участникам рынка недвижимости за весомые достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

Тюменский застройщик «Страна Девелопмент» уже третий год подряд получает Золотой Знак: эксперты вновь поставили высокую оценку деятельности компании. Награда присуждается по результатам строгого отбора, гражданского контроля и по согласованию с Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы.

Фото: «Страна Девелопмент»

«Страна Девелопмент» начала свою деятельность в 2008 году в Тюмени. Компания является лидером Тюменской области по объемам текущего строительства. Помимо Тюмени девелопер реализует крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Москве и области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

За 15 лет работы компания обеспечила жильем более 45 тысяч человек, построив более 1 млн жилых квадратных метров. Компания занимает 17 место в РФ по объемам текущего строительства. Входит в топ-10 девелоперов страны по объему проектов КРТ, площадь таких проектов составляет 2,5 млн кв. метров.

Первой в России «Страна» получила инфраструктурный займ по поручению президента и ввела в эксплуатацию жилые дома и объекты инфраструктуры. С использованием механизма инфраструктурных облигаций в Тюмени строится первый цифровой жилой комплекс Сибири — ЖК «Домашний».

Фото: «Страна Девелопмент»

80% жилых домов ГК «Страна Девелопмент» сдается раньше срока. Выверенные стандарты, автоматизация и внедрение новых процессов позволяют соблюдать все нормы и требования, но при этом строить с опережением.

В своих проектах «Страна» учитывает успешный опыт и применяет современные решения. При проектировании жилых кварталов и совершенствовании уже существующих применяется технология плейсмекингда, когда жильцы делятся своими предложениями, а девелопер лучшие воплощает в жизнь.

Компания реализует необычные и уникальные для Тюмени и УрФО решения — надземный переход из ЖК в крупный ТРЦ, общественные огороды для жителей, тематические детские площадки, цифровая среда — арт-объекты с QR-кодами для перехода на сцены дополненной реальности и другие проекты.

Фото: «Страна Девелопмент»

Социальная ответственность — важная часть деятельности компании. «Страна» не только строит надежные дома, но и помогает в создании комфортной городской среды: благоустраивает парки, бульвары и набережные. По соглашению с органами власти принимает на себя обязательства по завершению долгостроев других застройщиков.

Отметим, звание «Надежный застройщик России» присуждается Фондом развития механизмов гражданского контроля. По данным портала «Единый Ресурс Застройщиков», премия входит в пятерку наиболее престижных наград для девелоперов страны.

Эксперты оценивают защищенность клиентов строительных компаний, подтверждая отсутствие у них схем повышения прав застройщиков за счет прав покупателей. Затем определяется рейтинг надежности объектов строительства. У финалистов с максимальным баллом дополнительно подтверждается отсутствие претензий со стороны органов Госстройнадзора.

ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». Проектная документация на наш. дом.рф. strana.com.

#Тюмень#Тюменская область#Россия#Строительный бизнес#Застройщики#Покупка квартир#Награда#Продажа недвижимости#Проект#Девелоперы#Анастасия Имамахметова#Страна
Подпишитесь
«Казахстан и битва за ресурсы»: почему умирает Тура и другие реки России
Вчера, 07:09
Найдена, погибла: подробности смерти пропавшей 16-летней тюменки
Сегодня, 03:06
На помощь учителям: в тюменской школе за порядком теперь следят отцы учеников
Сегодня, 02:17
«Опасность суицидов»: в Тюменской области растет число психически больных
Вчера, 08:52
Из столовой в легенду: в Тюмени навсегда закрыли кафе-бар «На Рижской»
Сегодня, 03:33
Грандиозные планы: где в Тюмени в 2024 году построят новые дороги
Вчера, 03:17