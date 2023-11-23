Тюменская «Страна Девелопмент» признана надежным застройщиком России

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:26
Тюменский застройщик «Страна Девелопмент» уже третий год подряд получает Золотой Знак: эксперты вновь поставили высокую оценку деятельности компании. Награда присуждается по результатам строгого отбора, гражданского контроля и по согласованию с Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы.
«Страна Девелопмент» начала свою деятельность в 2008 году в Тюмени. Компания является лидером Тюменской области по объемам текущего строительства. Помимо Тюмени девелопер реализует крупные проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Москве и области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.
За 15 лет работы компания обеспечила жильем более 45 тысяч человек, построив более 1 млн жилых квадратных метров. Компания занимает 17 место в РФ по объемам текущего строительства. Входит в топ-10 девелоперов страны по объему проектов КРТ, площадь таких проектов составляет 2,5 млн кв. метров.
Первой в России «Страна» получила инфраструктурный займ по поручению президента и ввела в эксплуатацию жилые дома и объекты инфраструктуры. С использованием механизма инфраструктурных облигаций в Тюмени строится первый цифровой жилой комплекс Сибири — ЖК «Домашний».
80% жилых домов ГК «Страна Девелопмент» сдается раньше срока. Выверенные стандарты, автоматизация и внедрение новых процессов позволяют соблюдать все нормы и требования, но при этом строить с опережением.
В своих проектах «Страна» учитывает успешный опыт и применяет современные решения. При проектировании жилых кварталов и совершенствовании уже существующих применяется технология плейсмекингда, когда жильцы делятся своими предложениями, а девелопер лучшие воплощает в жизнь.
Компания реализует необычные и уникальные для Тюмени и УрФО решения — надземный переход из ЖК в крупный ТРЦ, общественные огороды для жителей, тематические детские площадки, цифровая среда — арт-объекты с QR-кодами для перехода на сцены дополненной реальности и другие проекты.
Социальная ответственность — важная часть деятельности компании. «Страна» не только строит надежные дома, но и помогает в создании комфортной городской среды: благоустраивает парки, бульвары и набережные. По соглашению с органами власти принимает на себя обязательства по завершению долгостроев других застройщиков.
Отметим, звание «Надежный застройщик России» присуждается Фондом развития механизмов гражданского контроля. По данным портала «Единый Ресурс Застройщиков», премия входит в пятерку наиболее престижных наград для девелоперов страны.
Эксперты оценивают защищенность клиентов строительных компаний, подтверждая отсутствие у них схем повышения прав застройщиков за счет прав покупателей. Затем определяется рейтинг надежности объектов строительства. У финалистов с максимальным баллом дополнительно подтверждается отсутствие претензий со стороны органов Госстройнадзора.
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