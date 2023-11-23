Тюменская «Страна Девелопмент» признана надежным застройщиком России

Социальная ответственность — важная часть деятельности компании. «Страна» не только строит надежные дома, но и помогает в создании комфортной городской среды: благоустраивает парки, бульвары и набережные. По соглашению с органами власти принимает на себя обязательства по завершению долгостроев других застройщиков.