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Тюменские волонтеры отправили в зону СВО 51 коробку медикаментов

Тюменская медсестра в зоне СВО получит от волонтеров 51 коробку медикаментов

23 ноября 2023, 08:58
Фото: 1MI

Тюменские волонтеры отправили в зону СВО 51 коробку медикаментов

Медсестра из Голышманово помогает бойцам в одном из полевых госпиталей. Женщина отправилась на спецоперацию вслед за сыном.
Сюжет
Зона сво

Волонтеры Голышмановского округа собрали для бойцов, находящихся на спецоперации, 51 коробку с медикаментами. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Получит гуманитарный груз медсестра из Голышманово. Сейчас женщина находится в зоне СВО и помогает раненым бойцам в одном из полевых госпиталей. Она отправилась туда вслед за сыном, решившим уйти на спецоперацию добровольно.

Фото: ИИЦ "Голышмановский вестник" / Телеграм

Медикаменты закуплены на средства, собранные на благотворительном концерте, посвященном Дню народного единства. Неравнодушные тюменцы пожертвовали 110.4 тысячи рублей.

На эти деньги приобрели лекарства, бинты, маски, дезинфицирующие средства, шприцы, хирургические костюмы и многое другое.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские мастерицы из сообщества «девчата» шьют для находящихся на СВО бойцов термобелье и флисовые кофты. Сейчас женщинам нужно сшить более тысячи изделий.

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#Тюменская область#Тюменцы#Помощь#Гуманитарная помощь#Медики#СВО#Участники СВО#Зона сво#Любовь Селезнева
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