Тюменская медсестра в зоне СВО получит от волонтеров 51 коробку медикаментов

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Волонтеры Голышмановского округа собрали для бойцов, находящихся на спецоперации, 51 коробку с медикаментами. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Получит гуманитарный груз медсестра из Голышманово. Сейчас женщина находится в зоне СВО и помогает раненым бойцам в одном из полевых госпиталей. Она отправилась туда вслед за сыном, решившим уйти на спецоперацию добровольно.
Медикаменты закуплены на средства, собранные на благотворительном концерте, посвященном Дню народного единства. Неравнодушные тюменцы пожертвовали 110.4 тысячи рублей.
На эти деньги приобрели лекарства, бинты, маски, дезинфицирующие средства, шприцы, хирургические костюмы и многое другое.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские мастерицы из сообщества «девчата» шьют для находящихся на СВО бойцов термобелье и флисовые кофты. Сейчас женщинам нужно сшить более тысячи изделий.