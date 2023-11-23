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Тюменец убил собственную спящую мать

Тюменец убил собственную спящую мать

23 ноября 2023, 10:44
Фото: 1MI
28-летний тюменец попал под уголовное дело за убийство собственной матери. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии следствия, преступление произошло вечером 21 ноября в одном из домов по улицу Санаторной в микрорайоне Тараскуль. И сын, и мать находились в квартире. Женщина уже спала, а молодой человек выпил.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес спящей матери не менее 6 ударов кухонным ножом в область шеи и тела. От полученных ранений 61-летняя потерпевшая скончалась на месте, — сообщили в региональном следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время, сообщают правоохранители, тюменцу изберут меру пресечения. Его просят поместить под стражу. Расследование продолжается.

Ранее «Наш город» рассказывал, что трех жителей Тюмени осудили за заказное убийство 15-летней давности. Заказчика, бизнесмена Алексея Щепелина, отправили за решетку на 11 лет еще в 2021 году.

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#Происшествия#Тюмень#Следственный комитет#Следователи#Убийства#Преступление#Расследование#Алкогольное опьянение#Инна Доровская
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