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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Из Тобольска снова можно будет улететь в Екатеринбург

Тобольский аэропорт возобновляет полеты в Екатеринбург

23 ноября 2023, 07:36
Фото: 1MI

Из Тобольска снова можно будет улететь в Екатеринбург

Первый вылет состоится в начале декабря. Время в пути — 50 минут.

Из тобольского аэропорта Ремезова возобновляются полеты в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Первый вылет запланирован на 2 декабря. В дальнейшем полеты будут совершаться по четвергам и субботам. Вылет в четверг — в 14:25, в субботу — 14:35.

Время в пути составит 50 минут, билеты уже поступили в продажу.

На данный момент из Ремезова можно улететь прямыми рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Казань, Красноярск, Самару, Новый Уренгой, Омск и Нижнекамск.

Ранее «Наш город» сообщил, что Utair запустил новые прямые рейсы из Тюмени в Уфу, Казань и Пермь. Билеты уже есть на сайте авиакомпании.

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