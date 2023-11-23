Тобольский аэропорт возобновляет полеты в Екатеринбург

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Из тобольского аэропорта Ремезова возобновляются полеты в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Первый вылет запланирован на 2 декабря. В дальнейшем полеты будут совершаться по четвергам и субботам. Вылет в четверг — в 14:25, в субботу — 14:35.
Время в пути составит 50 минут, билеты уже поступили в продажу.
На данный момент из Ремезова можно улететь прямыми рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Казань, Красноярск, Самару, Новый Уренгой, Омск и Нижнекамск.
Ранее «Наш город» сообщил, что Utair запустил новые прямые рейсы из Тюмени в Уфу, Казань и Пермь. Билеты уже есть на сайте авиакомпании.