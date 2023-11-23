Судья Щепелин подал в отставку после приговора брату — убийце тюменского бизнесмена

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Об этом написал телеграм-канал «Наше ЛукоМоорьЕ», отметив, что прошение судьи Щепелина будет рассмотрено ККС ХМАО-Югры в ближайшее время.
Напомним, Алексей Щепелин приговорен на 11 лет за заказное убийство своего бизнес-партнера Вадима Шушанова. Преступление было совершено в 2008 году при участии жены Щепилина и еще одного его брата. После убийства Щепелин скрылся и в 2015 году был признан умершим. Однако в 2021 году Алексей Щепилов был обнаружен в Екатеринбурге, все эти годы он жил там под чужим именем.