Судья Щепелин подал в отставку после приговора брату — убийце тюменского бизнесмена

Напомним, Алексей Щепелин приговорен на 11 лет за заказное убийство своего бизнес-партнера Вадима Шушанова. Преступление было совершено в 2008 году при участии жены Щепилина и еще одного его брата. После убийства Щепелин скрылся и в 2015 году был признан умершим. Однако в 2021 году Алексей Щепилов был обнаружен в Екатеринбурге, все эти годы он жил там под чужим именем.