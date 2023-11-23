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Судья Щепелин подал в отставку после приговора брату — убийце тюменского бизнесмена

Судья Щепелин подал в отставку после приговора брату — убийце тюменского бизнесмена

23 ноября 2023, 09:52
Фото: 1MI
Судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа — Югры Юрий Щепелин подал в отставку. Решение об этом он принял сразу после вступления приговора в отношении его брата — Алексея Щепелина, который получил срок за убийство известного тюменского бизнесмена.
судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа — Югры Юрий Щепелин судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа — Югры Юрий Щепелин
судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа — Югры Юрий Щепелин
Фото: телеграм-канал «Наше ЛукоМоорьЕ»

Об этом написал телеграм-канал «Наше ЛукоМоорьЕ», отметив, что прошение судьи Щепелина будет рассмотрено ККС ХМАО-Югры в ближайшее время.

Напомним, Алексей Щепелин приговорен на 11 лет за заказное убийство своего бизнес-партнера Вадима Шушанова. Преступление было совершено в 2008 году при участии жены Щепилина и еще одного его брата. После убийства Щепелин скрылся и в 2015 году был признан умершим. Однако в 2021 году Алексей Щепилов был обнаружен в Екатеринбурге, все эти годы он жил там под чужим именем.

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