Советы по выбору искусственной елки и цвета игрушек на Новый год — 2024

Кроме того, при выборе искусственной новогодней елки стоит изучить надежность крепления веток к стволу. Ветки на искусственных елках могут крепиться одним из трех способов: крючками, с помощью шарниров или же быть намертво прикрученными к стволу, чтобы их можно было в ходе наряжания елки зафиксировать под подходящим углом. Шарниры из металла в таких елочках позволят ее прослужить до 30 лет, в отличие от пластиковых недолговечных шарниров.