Советы по выбору искусственной елки и цвета игрушек на Новый год — 2024

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:30
Наша статья отвечает на вопрос, как выбрать и где недорого купить качественную новогоднюю елку.
Что стоит учитывать, чтобы выбрать искусственную новогоднюю елку? Она обязательно должна быть безопасной, качественной, надежной, иметь привлекательный цвет. Наиболее распространенный вариант, предлагаемый продавцами, — ели с мягкой хвоей из ПВХ-пленки, которые несложно наряжаются и имеют доступную стоимость. Кажется, что такую елку выбрать просто, однако никто не застрахован от покупки некачественного товара.
Эксперты компании «Ёлка Тренд» настоятельно рекомендуют при выборе новогодней искусственной ели потребовать у продавца сертификат качества на товар, чтобы полностью обезопасить домочадцев от риска отравления вредными химическими соединениями.
Далее обратите внимание на подставку. Елки размером выше одного метра более устойчиво стоят на металлической подставке, а если елочка маленькая, например настольная, то подойдет и опора из пластика.
Кроме того, при выборе искусственной новогодней елки стоит изучить надежность крепления веток к стволу. Ветки на искусственных елках могут крепиться одним из трех способов: крючками, с помощью шарниров или же быть намертво прикрученными к стволу, чтобы их можно было в ходе наряжания елки зафиксировать под подходящим углом. Шарниры из металла в таких елочках позволят ее прослужить до 30 лет, в отличие от пластиковых недолговечных шарниров.
Литую искусственную ель россияне чаще других вариантов предпочитают наряжать к Новому году, так как ее отличает целый перечень преимуществ в отличие от елок из других материалов. Хвоя этих новогодних деревьев производится из прессованных резины или полиэтилена и внешне практически не отличается от настоящей. Такая искусственная хвоя зеленого цвета, пышная и густая, не колется, когда ее наряжаешь.
Каждая искусственная ветка и ствол выполнены в коричневом цвете, поэтому сходство с корой живого дерева создается максимальное.
Литая искусственная ель не только превосходит по своим характеристикам подобные конструкции из других материалов, но и является более удобным вариантом для квартиры по сравнению с живой елкой, потому что не осыпается.
Купить искусственную елку тюменцы могут в интернет-магазинах с внушительным ассортиментом новогодних деревьев. Покупателям доступны как литые елки, так и из ПВХ. Одни варианты выполнены в зеленом цвете, другие — в белом, также есть возможность купить ель с искусственным снегом на веточках.
Чтобы успеть приобрести искусственную елку по выгодной цене, стоит начать поиски подходящего варианта задолго до Нового года, пока продавцы предлагают выгодные скидки.
На специализированных интернет-площадках обычно продаются не только елки, но и сопутствующий новогодний декор разных цветов.
Заканчивается 2023 год — Черного Водяного Кролика, и ему на смену приходит 2024-й — Зеленого Деревянного Дракона.
Поэтому новогоднюю елку украшать лучше в любимых цветах Зеленого Деревянного Дракона, это же касается и всего праздничного оформления квартиры. При выборе цветового решения главное — не переборщить. Главным цветом наступающего года, очевидно, является зеленый. Его уместно будет дополнить золотым, оранжевым, белым, розовым, желтым, фиолетовым или красным.
Эксперты советуют использовать для декора елки не более двух-трех цветов, иначе символ праздника получится слишком пестрым. Органичное сочетание разноцветных елочных игрушек и других украшений создает приподнятое новогоднее настроение и дарит веру в волшебство праздничной ночи.
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