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В Тюмени отработают навыки пресечения террористических актов

Соблюдайте спокойствие: в Тюмени пройдут антитеррористические учения

23 ноября 2023, 05:14
Фото: 1MI

В Тюмени отработают навыки пресечения террористических актов

Учения будут проходить на территории лагеря «Остров детства». В них примут участие представители экстренных служб, Росгвардии и других ведомств.

24 ноября в Тюмени пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Уточняется, что командно-штабные учения будут проводиться на территории лагеря «Остров детства» и в его окрестностях.

«Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений», — пишут в Телеграм-канале информационного центра.
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В мероприятии примут участие сотрудники Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО, МВД, экстренные службы и представители органов исполнительной власти Тюменской области.

На учениях будут отрабатываться навыки по пресечению террористических актов и ликвидации их возможных последствий.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцу грозит пожизненный срок за оправдание терроризма в интернете. Мужчина положительно высказывался о насилии и терроризме в социальных сетях.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Террористы#Терроризм#Учения#Росгвардия#ФСБ#Сотрудники Росгвардии#Борьба с терроризмом#Любовь Селезнева
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