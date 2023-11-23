Соблюдайте спокойствие: в Тюмени пройдут антитеррористические учения

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
24 ноября в Тюмени пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.
Уточняется, что командно-штабные учения будут проводиться на территории лагеря «Остров детства» и в его окрестностях.
«Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений», — пишут в Телеграм-канале информационного центра.
В мероприятии примут участие сотрудники Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО, МВД, экстренные службы и представители органов исполнительной власти Тюменской области.
На учениях будут отрабатываться навыки по пресечению террористических актов и ликвидации их возможных последствий.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцу грозит пожизненный срок за оправдание терроризма в интернете. Мужчина положительно высказывался о насилии и терроризме в социальных сетях.