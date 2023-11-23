Синоптики предупредили тюменцев о гололеде и снеге с дождем

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Published Сегодня, 01:03
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Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени в четверг, 23 ноября, в течение дня синоптики обещают снег, юго-восточный ветер до 3,5 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут -1…+1, в вечерние часы температура воздуха составит -2…-6.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:35, закат в 16:12, продолжительность дня 7 часов 37 минут.
В Тобольске 23 ноября в течение дня ожидаются осадки в виде снега, ветер восточный до 3,2 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -1…-3, в ночные часы ожидается -2…-3.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:30, закат в 15:55, продолжительность дня 7 часов 25 минут.
В Ялуторовске сегодня, 23 ноября, в течение дня ожидается небольшой снег, скорость юго-восточного ветра будет достигать 4,5 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут -1…+1, в ночные часы не опустятся ниже -3…-6.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:29, закат в 16:12, продолжительность дня 7 часов 43 минуты.
В Заводоуковске четверг, 23 ноября, будет снежным — осадки ожидаются на протяжении всего дня. Ветер будет дуть со скоростью до 4,5-4,8 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит -1…+2, ночью термометры покажут -3…-6.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:27, закат в 16:12, продолжительность дня 7 часов 45 минут.
В Ишиме 23 ноября в течение дня ожидаются осадки в виде снега, ветер южный до 3,7 м/с, 0…+1 утром и днем и до -3…-5 в вечерние и ночные часы.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13, закат в 16:02, продолжительность дня 7 часов 49 минут.