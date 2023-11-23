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Синоптики предупредили тюменцев о гололеде и снеге с дождем

Синоптики предупредили тюменцев о гололеде и снеге с дождем

23 ноября 2023, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области сегодня ожидается ветреная погода. Метеорологи обещают в течение дня юго-западный ветре 7-12 м/с с порывами до 17 м/с, гололедные явления, осадки в виде снега с дождем. В дневные часы температура воздуха составит -3….+2, в темное время суток ожидается до -6….-11.

В Тюмени в четверг, 23 ноября, в течение дня синоптики обещают снег, юго-восточный ветер до 3,5 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут -1…+1, в вечерние часы температура воздуха составит -2…-6.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:35, закат в 16:12, продолжительность дня 7 часов 37 минут.

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В Тобольске 23 ноября в течение дня ожидаются осадки в виде снега, ветер восточный до 3,2 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -1…-3, в ночные часы ожидается -2…-3.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:30, закат в 15:55, продолжительность дня 7 часов 25 минут.

В Ялуторовске сегодня, 23 ноября, в течение дня ожидается небольшой снег, скорость юго-восточного ветра будет достигать 4,5 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут -1…+1, в ночные часы не опустятся ниже -3…-6.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:29, закат в 16:12, продолжительность дня 7 часов 43 минуты.

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В Заводоуковске четверг, 23 ноября, будет снежным — осадки ожидаются на протяжении всего дня. Ветер будет дуть со скоростью до 4,5-4,8 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит -1…+2, ночью термометры покажут -3…-6.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:27, закат в 16:12, продолжительность дня 7 часов 45 минут.

В Ишиме 23 ноября в течение дня ожидаются осадки в виде снега, ветер южный до 3,7 м/с, 0…+1 утром и днем и до -3…-5 в вечерние и ночные часы.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13, закат в 16:02, продолжительность дня 7 часов 49 минут.

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