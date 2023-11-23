Синоптики предупредили тюменцев о гололеде и снеге с дождем

На юге Тюменской области сегодня ожидается ветреная погода. Метеорологи обещают в течение дня юго-западный ветре 7-12 м/с с порывами до 17 м/с, гололедные явления, осадки в виде снега с дождем. В дневные часы температура воздуха составит -3….+2, в темное время суток ожидается до -6….-11.