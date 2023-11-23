Погибший на СВО тюменский страйкболист Александр Дергачев награжден Орденом мужества

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества награждены (посмертно):
Напомним, Александр Дергачев — a.k.a. «Алекс» — участник тюменской страйкбольной команды Global Security погиб в зоне СВО в июле этого года. Ему было 44 года. На военную службу он ушел добровольцем.
Еще один герой, о котором ранее рассказывал «Наш город» — Андрей Зайцев. Тюменский казак с позывным «Апостол» ценой собственной жизни спас командира, вытащив того с поля боя.