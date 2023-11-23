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Десять тюмецев — участников СВО награждены орденами Мужества посмертно

Погибший на СВО тюменский страйкболист Александр Дергачев награжден Орденом мужества

23 ноября 2023, 15:19
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

Десять тюмецев — участников СВО награждены орденами Мужества посмертно

Десять тюмецев — участников СВО награждены орденами Мужества. Награды, сегодня, 23 ноября, были переданы семьям погибших. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Руслан Кухарук.
Видео: ЧС Тюмень Z

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества награждены (посмертно):

  • гвардии старший лейтенант Намик Исраилович Намазов;
  • старший лейтенант Максим Сергеевич Калашников;
  • старший лейтенант Игорь Сергеевич Кипрюшин;
  • старший сержант Вячеслав Васильевич Сирик;
  • сержант Андрей Александрович Новоселов;
  • гвардии младший сержант Артем Александрович Толмачев;
  • ефрейтор Александр Владимирович Семенов;
  • гвардии рядовой Вадим Евгеньевич Чернов;
  • рядовой Александр Сергеевич Дергачев;
  • рядовой Андрей Николаевич Зайцев.
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

Напомним, Александр Дергачев — a.k.a. «Алекс» — участник тюменской страйкбольной команды Global Security погиб в зоне СВО в июле этого года. Ему было 44 года. На военную службу он ушел добровольцем.

Еще один герой, о котором ранее рассказывал «Наш город» — Андрей Зайцев. Тюменский казак с позывным «Апостол» ценой собственной жизни спас командира, вытащив того с поля боя.

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