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Published Сегодня, 15:44

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Updated Сегодня, 15:46

Панорамы всех городов Тюменской области теперь есть на «Яндекс Картах»

Панорамы всех городов Тюменской области теперь есть на «Яндекс Картах»

23 ноября 2023, 15:44
Фото: скрин «Яндекс Карты»
На «Яндекс Картах» появились панорамы всех тюменских городов. Фотографии улиц и местных достопримечательностей сделаны с помощью специальных автомобилей, оснащенных камерами. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе компании.

Впервые с помощью сервиса «Яндекса» можно виртуально погулять по Ишиму, Заводоуковску и Ялуторовску. Также обновлены панорамные виды Тюмени и Тобольска.

«Снимки позволят устроить виртуальную прогулку по городам. Например, увидеть Богоявленский собор Ишима, здание железнодорожного вокзала Заводоуковска, Ялуторовский острог и музейный комплекс, Тобольский кремль и смотровую площадку около него», — отметили в сервисе.

Всего по региону было сделано около 80 тысяч снимков. Это более 1360 км улиц и дворовых проездов. Фотосъёмки заняли два месяца.

#Ирина Швецова
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