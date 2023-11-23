Панорамы всех городов Тюменской области теперь есть на «Яндекс Картах»

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Впервые с помощью сервиса «Яндекса» можно виртуально погулять по Ишиму, Заводоуковску и Ялуторовску. Также обновлены панорамные виды Тюмени и Тобольска.
«Снимки позволят устроить виртуальную прогулку по городам. Например, увидеть Богоявленский собор Ишима, здание железнодорожного вокзала Заводоуковска, Ялуторовский острог и музейный комплекс, Тобольский кремль и смотровую площадку около него», — отметили в сервисе.
Всего по региону было сделано около 80 тысяч снимков. Это более 1360 км улиц и дворовых проездов. Фотосъёмки заняли два месяца.