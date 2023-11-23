«Остаемся грязными»: в Тюмени на 13% подорожали услуги по мойке авто

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Как рассказал «Нашему городу» менеджер одной из сети тюменских автомоек Алена Поспелкова, с ноября 2022 года стоимость комплексной мойки автомобиля величилась примерно на 11-13%.
«На все сферы жизни растут цены, автомойки — не исключение. Это вынужденная мера, чтобы сохранить уровень дохода. К тому же средства, используемые в работе тоже выросли в цене и все это закладывается в прайс для клиента», — объяснила сотрудница.
Сейчас, по данным Тюменьстата, в среднем, мойка машины обходится в 587,25 рубля. В городе стоимость этой услуги составляет от 400 рублей до 3000, цены во многом зависит от использованных средств и тщательности оказания услуги.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени стоимость автомоек составляет от 700 тысяч рублей до 6 млн. Некоторые из них работают более 10 лет. Стоит отметить, что владельцы менее охотно расстаются с бизнесом для мойки грузовых машин. Больше всего предложений в сфере премиальных автомоек.