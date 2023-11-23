«Остаемся грязными»: в Тюмени на 13% подорожали услуги по мойке авто

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени стоимость автомоек составляет от 700 тысяч рублей до 6 млн. Некоторые из них работают более 10 лет. Стоит отметить, что владельцы менее охотно расстаются с бизнесом для мойки грузовых машин. Больше всего предложений в сфере премиальных автомоек.