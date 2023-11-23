Опасайтесь беспилотников. Водителей предупредили о дронах над трассой Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Дежурят на 192-м километре автодороги Тюмень — Омск. Автоинспекторы также опубликовали кадры работы дрона.
С помощью дрона в первую очередь контролируют выезд на встречную полосу. На этом участке трассы, напоминают дорожные полицейские, обгон запрещен.
Напомним, также на трассах в Тюменской области теперь дежурит мобильный комплекс фотовидеофиксации ПДД. Техника умеет на ходу выявлять нарушителей скоростного режима и хорошо работать как днем, так и в темное время суток.