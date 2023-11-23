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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Водителей предупредили о дронах над трассой Тюмень — Омск

Опасайтесь беспилотников. Водителей предупредили о дронах над трассой Тюмень — Омск

23 ноября 2023, 11:15

Водителей предупредили о дронах над трассой Тюмень — Омск

На 192-м километре трассы Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД сегодня контролируют безопасность, в том числе, и с воздуха. На дежурство автоинспекторы вышли с беспилотником.

Дежурят на 192-м километре автодороги Тюмень — Омск. Автоинспекторы также опубликовали кадры работы дрона.

Видео: ГИБДД Тюменской области

С помощью дрона в первую очередь контролируют выезд на встречную полосу. На этом участке трассы, напоминают дорожные полицейские, обгон запрещен.

Напомним, также на трассах в Тюменской области теперь дежурит мобильный комплекс фотовидеофиксации ПДД. Техника умеет на ходу выявлять нарушителей скоростного режима и хорошо работать как днем, так и в темное время суток.

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