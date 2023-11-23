Итоги дня в Тюмени: светофорный ужас, топ поликлиник, судья оказался братом убийцы

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Жители Тюмени регулярно жалуются на работу светофоров, из-за чего, по их мнению на перекрестках города автомобили выстраиваются в огромные пробки. «Наш город» узнал, почему зеленый горит в три раза меньше, чем красный, и кто занимается регулировкой светофорного оборудования.
Наибольшая проблема со светофорами наблюдается на Широтной, Профсоюзной, Мельникайте и на Червишевском тракте.
«Это же тихий ужас, интервалы работы, пешеходные светофоры, отсутствие зелёных коридоров. Не знаю ни одного человека, кого бы устраивала работа светофоров в Тюмени», — отмечает читатель издания.
О проблеме местные власти знают и надеются ее решить умными технологиями. Но пока системы «обкатываются» участникам дорожного движения придется потерпеть.
«Интеллектуальная система светофора следит за потоком машин и корректирует продолжительность зеленого сигнала. Благодаря этим технологиям жители города смогут получать информацию об интенсивности движения на участках дороги, которые эксплуатируют интеллектуальную систему», — пояснили в ГУС ТО.
Претензии к качеству медицинских услуг — традиционно занимают первое место по числу всех жалоб в Тюменской области. Жители региона в социальных сетях делятся своей «болью», надеясь, что их услышат и ситуация в местных больницах улучшится.
Вот по таким отзывам жителей региона и был составлен топ-5 самых худших поликлиник Тюмени:
Поликлиника №17 (отделение на Широтной, 106Б),
Поликлиника №5 на Червишевском тракте,
Поликлиника №6 на Рижской,
Поликлиника №4 на Горького,
Поликлиника №3 на Садовой.
Известное в Тюмени кафе-бар «На Рижской» закрылось. Пока вывеска заведения не снята, но скоро ее снимут.
История кафе началась еще в Советском союзе. Заведение изначально работало как столовая, а в 1991 году его переформатировали в кафе «На рижской».
В тюменской школе №9 ежедневно на дежурство выходят папы учеников. Они следят за порядком и дисциплиной. Всего на смену заступают два-три родителя, но педагоги отмечают, что этого достаточно, чтобы ученики вели себя на уроках и переменах спокойнее.
Пока дежурство Совета надежных отцов организовано только в одной школе, но если эта практика приживется, ее могут тиражировать другие образовательные учреждения.
Судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа — Югры Юрий Щепелин подал прошение об отставке. Такое решение он принял после того, как вступил в силу приговор в отношении его брата, который проведет за решеткой 11 лет. Решение об этом он принял сразу после вступления в силу приговора в отношении его брата — Алексея Щепелина. Родственник судьи получил 11 лет колонии за организацию убийства своего партнера — бизнесмена Вадима Шушанова.