Итоги дня в Тюмени: светофорный ужас, топ поликлиник, судья оказался братом убийцы

Судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа — Югры Юрий Щепелин подал прошение об отставке. Такое решение он принял после того, как вступил в силу приговор в отношении его брата, который проведет за решеткой 11 лет. Решение об этом он принял сразу после вступления в силу приговора в отношении его брата — Алексея Щепелина. Родственник судьи получил 11 лет колонии за организацию убийства своего партнера — бизнесмена Вадима Шушанова.