Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО

Также стоит отметить, что летом 2023 года был устроен отдых для 500 детей из ЛНР и сопровождающих их педагогов в камазовском оздоровительно-образовательном комплексе «Саулык» на сумму 24,5 миллиона рублей. Было приобретено обмундирование для участвующих в СВО камазовцев на 145 миллионов рублей. С начала осени прошлого года компания каждый месяц передает дотации мобилизованным и их родственникам. Всего КАМАЗ передал на фронт гуманитарную помощь на 500 миллионов рублей.