Гендиректор КАМАЗа Когогин лично доставил технику для танкистов в зону СВО

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Благодаря усилиям Народного фронта, военнослужащие теперь обеспечены огнеупорными костюмами, дизельными генераторами, квадрокоптерами, тепловизионными прицелами и биноклями, радиостанциями с ретрансляторами, средствами РЭБ. Кроме того, бойцы получили автомобиль УАЗ и квадроциклы. Об этом сообщает inkazan.ru.
Чтобы отправить военнослужащим технику и оборудование, Сергей Когогин, сопредседатель центрального штаба Народного фронта, руководитель исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов отправились в расположение танкистов, которое находится практически на линии боевого соприкосновения. Они отметили весомый вклад танкистов в защиту родины и вручили бойцам часы в качестве подарка.
«Все то, что привез Народный фронт, поможет нашим бойцам. Бойцы хорошо обеспечены, но техника будет хорошей помощью. На передовой все эти вещи расходуются очень быстро и лишними не бывают», — заявил глава КАМАЗа.
По словам танкистов, им остро были необходимы огнеупорные костюмы.
Один из бойцов обратился с благодарственной речью к представителям Народного фронта и всем неравнодушным гражданам, которые оказывают такую значимую поддержку военнослужащим. Он заявил, что вся переданная на фронт техника действительно необходима.
Стоит отметить, что передача на фронт гуманитарных грузов, которые покупаются на средства компании и личные средства камазовцев, проводится при участии самого КАМАЗа. Предприятие отправило семь самостоятельных поставок гуманитарного груза в Лисичанск, ЛНР, ДНР и воинские части. Помимо этого, были организованы совместные отправки с городом Набережные Челны и Республикой Татарстан.
В общей сложности в воинские части передано порядка 465 тонн грузов на 199 миллионов рублей, включая девять грузовых машин КАМАЗ, три легковых авто, семь квадроциклов, автозапчасти, шины, генераторы, строительные материалы и прочие необходимые для фронта предметы. Для населения Лисичанска удалось закупить и передать около 100 тонн гуманитарного груза на 21 миллион рублей.
Также стоит отметить, что летом 2023 года был устроен отдых для 500 детей из ЛНР и сопровождающих их педагогов в камазовском оздоровительно-образовательном комплексе «Саулык» на сумму 24,5 миллиона рублей. Было приобретено обмундирование для участвующих в СВО камазовцев на 145 миллионов рублей. С начала осени прошлого года компания каждый месяц передает дотации мобилизованным и их родственникам. Всего КАМАЗ передал на фронт гуманитарную помощь на 500 миллионов рублей.