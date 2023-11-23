Гендиректор «БАС»: дефицит кадров — главное препятствие развития отрасли

Алексей Варятченко также упомянул о своем докладе, который был сделан на конференции в рамках «Транспортной недели», где были затронуты перспективы развития отрасли БАС в Российской Федерации. В своем выступлении гендиректор «БАС» коснулся мировых трендов, форматов применения беспилотных авиасистем, которые уже существуют или находятся на этапе внедрения. Также он раскрыл планы ООО «БАС» по формированию флота. По его словам, компания готовится приобрести беспилотные версии вертолетов Ка-226 и Ми-2. Это инновационные разработки в сфере беспилотной авиации, подытожил Алексей Варятченко.