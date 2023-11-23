Гендиректор «БАС»: дефицит кадров — главное препятствие развития отрасли

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Своим мнением о будущем отрасли в интервью редакции «Новых Известий» поделился гендиректор ООО «Беспилотные авиационные системы» («БАС») Алексей Варятченко.
«Мой прогноз — все получится. Учитывая то, какие ресурсы задействованы. В России эта индустрия получила значительное внимание как со стороны правительства, так и частных инвесторов. Президент Владимир Путин поручил реализовать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем», — заявил Варятченко. К участию в процессе реализации предполагается привлечь профильные министерства, среди которых Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки, а также основных производителей БАС, экспертов отрасли, Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Сегодня, сообщил гендиректор «БАС», в отрасли проведена большая работа по созданию паспортов федеральных проектов, введению целевых показателей, поиску источников финансирования.
Спрос на БАС активно растет, но перспективная работа отрасли невозможна без квалифицированных специалистов, подчеркнул Варятченко. Более того, интенсивный темп технологического развития сферы беспилотных авиационных систем требует не только первоначальной подготовки специалистов, но постоянного переобучения. Ведь главная составляющая прогресса отрасли кроется в непрерывном повышении квалификации задействованных там сотрудников.
Поэтому, по мнению руководителя «БАС», именно проблема квалификации кадров мешает развитию отрасли в первую очередь. Необходимо также создание нормативно-технической базы и меры поддержки новой отрасли. В ситуации роста количества сценариев применения БАС особенно остро стоят вопросы разработки стандартов безопасности полетов и введения регуляторных механизмов.
Алексей Варятченко также упомянул о своем докладе, который был сделан на конференции в рамках «Транспортной недели», где были затронуты перспективы развития отрасли БАС в Российской Федерации. В своем выступлении гендиректор «БАС» коснулся мировых трендов, форматов применения беспилотных авиасистем, которые уже существуют или находятся на этапе внедрения. Также он раскрыл планы ООО «БАС» по формированию флота. По его словам, компания готовится приобрести беспилотные версии вертолетов Ка-226 и Ми-2. Это инновационные разработки в сфере беспилотной авиации, подытожил Алексей Варятченко.
Он также подчеркнул: успех отрасли во многом зависит от понимания возможностей использования БАС организациями или ведомствами, поскольку это определяет темпы внедрения нового инструмента в их технологические карты.
«Мы, в свою очередь, помогаем клиентам рассчитать эффективность новой услуги, создаем экономические модели для разных сценариев применения БАС, проводим большое число обучающих мероприятий», — подытожил Алексей Варятченко.